Haberler

Yeşilçomlu Kavun Festivali bölge üreticisine pazar oluşturuyor

Yeşilçomlu Kavun Festivali bölge üreticisine pazar oluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen Yeşilçomlu Kavun Festivali, bölgedeki kavun üretiminin tanıtılmasının yanı sıra çiftçi ve üreticiler için önemli bir satış ve pazar alanı oluşturuyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her yıl düzenlenen Yeşilçomlu Kavun Festivali, bölgedeki kavun üretiminin tanıtılmasının yanı sıra çiftçi ve üreticiler için önemli bir satış ve pazar alanı oluşturuyor. Festivalin etkisiyle çevre mahalle ve köylerden gelen üreticiler, yetiştirdikleri kavunları Yeşilçomlu'da doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı buluyor.

Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kavun Festivali, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Yeşilçomlu kavununun tanıtımına katkı sağladı. Festival, yalnızca bir kültürel etkinlik olmanın ötesinde, kavun üreticilerinin ürünlerini değerlendirebildiği ve bölgedeki tarımsal ticaretin hareketlendiği bir organizasyon haline geldi.

Üretici için önemli bir satış noktası oluştu

Yeşilçomlu ve çevresindeki mahallelerde yetiştirilen kavunlar, festival döneminde bölgeye gelen vatandaşlarla buluşurken, üreticiler açısından da yeni bir satış kanalı oluştu. Yakın köylerden gelen çiftçiler, kendi tarlalarında yetiştirdikleri kavunları Yeşilçomlu Mahallesi'nde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabiliyor.Bölgede kavun üretiminin yaygın olması nedeniyle festival, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazarlayabilmesine imkan sağlayarak tarımsal ticaret hacmine de katkıda bulunuyor. Oluşan hareketlilik, yalnızca kavun üreticilerine değil, mahalledeki esnaf ve diğer işletmelere de ekonomik canlılık kazandırıyor.

Yeşilçomlu kavunu coğrafi işaretle değer kazandı

Yeşilçomlu kavununun coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen kavunun, coğrafi işaret sayesinde bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Festival kapsamında düzenlenen kavun değerlendirme yarışmasında ise 11 üreticinin ürünü değerlendirildi. Yarışmada 124 puan alan 15 yaşındaki Efe Karaçivi birinci olurken, dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Yeşilçomlu kavununun tanıtımı yapılırken, üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması ve bölgedeki kavun ticaretinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu

Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! İki dostu ölüm ayırdı
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertan Saban, Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Odasına girip sigaralarını çalıyordum

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Gizlice odasına girip...
Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda
Kalabalıkta kadını taciz etti! Hesaba katmadığı biri vardı

İğrenç olay kamerada! Uzaklaşacaktı ama hesaba katmadığı biri vardı
Çin-Nepal sınırında felaket! 43 ölü, 519 kişi kayıp

Sınır kapısını heyelan yuttu! 43 ölü, yüzlerce kişi kayıp
Kart kullanan milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem için düğmeye basıldı

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Kredi kartları için dikkat çeken plan
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu