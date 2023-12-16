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Yeşil ve Yalın Dönüşüm Semineri Eskişehir'de Gerçekleştirildi

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Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen seminerde, sürdürülebilirlik odaklı yeşil ve yalın dönüşüm konuları ele alındı. Seminere Eskişehir sanayi temsilcileri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Sürdürülebilirlik Odağında Yeşil ve Yalın Dönüşüm semineri Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin katkıları ile Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin 4 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ve bu ihracatın neredeyse yarısının Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, "Avrupa pazarının gereklilikleri dikkate alındığında, sürdürülebilirlik odağında yeşil ve yalın dönüşüm konuları hayati bir önem kazanmaktadır" dedi.

Yeşil ve yalın dönüşüm hayati öneme sahip

Gelecek dönemde ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin uluslararası ticareti radikal olarak değiştireceğini vurgulayan Başkan Kesikbaş, "İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi, verimlilik ve yenilenebilir enerji gibi kavramlar en çok kullandığımız kelimeler arasına girecek. Hiç şüphesiz bu dönüşüm süreci en çok kariyer hayatlarına giriş yapmaya hazırlanan siz gençleri etkileyecek. Bundan 10 yıl sonra şu an mevcut olan birçok meslek alanı güncelliğini yitirmiş olacak" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm her şeyi etkileyecek

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ilk konuşmayı gerçekleştiren ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Koordinatörü Ömer Benli, AB'nin devreye aldığı Yeşil Mutabakat süreci hakkında bilgi vererek, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminin faaliyetlerini açıkladı. Yeşil Mutabakatın iş dünyası için sunduğu fırsat ve tehditlerden bahseden Benli, geri dönüşüm ve ürünün yeniden kullanılmasının bu süreçte neden önemli olduğunu belirterek kariyer planlamasında İkiz Dönüşümün önemini üniversiteli gençlere aktardı. Toplantıda konuşan bir diğer isim ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, iklim değişikliğinin bir kriz olup olmadığını ve sürdürülebilirlik kavramının gerçek anlamda neyi ifade ettiğini açıkladı. Türe, yaptığı konuşmada ülkelerin gelişmişlik düzeyinde karbon emisyonlarının nasıl bir faktör olarak öne çıkacağını, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Emisyon Ticareti Sistemi'nin ihracatı nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Panelde konuşan ESO Model Fabrika Direktörü Sema Kolcular Şahin, bir karbon yönetim aracı olarak; yalın dönüşüm hakkında bilgi vererek, Eskişehir Model Fabrika'nın işletmelere nasıl destek olduğunu, döngüsel ekonomiye geçişte temiz üretim ve temiz enerjinin neden önemli hale geldiğini ve yalın dönüşüm odağında öğrencilerin hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini aktardı.

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi temsilcilerinin yer aldığı etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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