Haberler

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Günay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Günay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

H2DER Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve önemli seçimler yaptı. Oylama, 15 Şubat'a kadar internet üzerinden devam edecek.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Günay, "Bu fotoğraf, orada yaşanan insanlık dramı karşısında herkes için bir utanç vesilesidir." dedi."

Günay, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 11 yaşındaki yüzücü Tuğçe Gülöksüz'ün poz verdiği "Sudan çerçeve" fotoğrafını seçerken "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" adlı karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programına ait "Yıldızlar sahnede" başlıklı fotoğrafını seçen Günay, "Türkiye'de spordaki rekabette Galatasaray'ın ayrı bir çekiciliği ve liderliği var. Diğer takımların da başarıya ulaşması konusunda lokomotif bir rol üstleniyor. Bu beş yıldız aslında sadece bir takımın başarısını değil, Türkiye'de futbolun gelişimine katkı sağlayan önemli bir figürü temsil ediyor." ifadelerini kullandı."

Günay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" başlıklı fotoğrafına oy vererek fotoğrafın, küresel ısınmanın yol açtığı olumsuz sonuçların dünya için ne denli büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koyan güçlü bir kare olduğunu söyledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Günay, Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Bu fotoğrafı seçiyorum çünkü bir harabenin ortasında bile umudun varlığını görebiliyorsunuz." dedi."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak

Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonlarıyla ilgili çarpıcı karar
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak

Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak