Yerli Buğday 'PARLA' Çetin Kışa ve Kurağa Meydan Okuyor

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DATAE) tarafından geliştirilen ve Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki deneme sahalarında toprakla buluşturulan yerli ekmeklik buğday çeşidi 'PARLA', bölgenin zorlu iklim şartlarına ve çetin kış soğuklarına adeta meydan okuyor.

22 yıllık titiz bir ıslah çalışmasının ürünü olan milli tohum, yüksek verimi ve hastalıklara karşı direnciyle bölge çiftçisinin yeni umudu oldu.

Soğuğa, Kurağa ve Hastalıklara Karşı Çelik Gibi Direnç

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında Palandöken 97 ve yerel bir buğday çeşidinin melezlenmesiyle geliştirilen PARLA, kar örtüsüz şartlarda dahi eylem derecesi eksi 17 santigrat dereceye kadar kış soğuklarına dayanabiliyor. Beyaz başaklı ve kırmızı taneli bir yapıya sahip olan bu yerli çeşit, uzun boylu olmasına rağmen sağlam sap yapısı sayesinde tarım arazilerinde yatmaya karşı yüksek tolerans gösteriyor. Bölgede sıkça görülen pas hastalıklarına karşı da üstün koruma sağlayan yerli tohum, kurak dönemlerde de performansından ödün vermiyor.

Kuru Tarımda Ezber Bozan Verimlilik

Bölgedeki çetin iklim şartlarında kontrollü sahalarda test edilen yerli buğday, bir başakta ortalama 60 dane sayısına ulaşarak verimlilikte göz doldurdu. Zorlu ekolojilerde ve kuru tarım alanlarında dekarda ortalama 600 ila 700 kilogram arasında ürün veren PARLA, bakım şartları ve ekolojik şartlar iyileştirildiğinde bin 100 kilograma kadar yüksek verim potansiyeline ulaşıyor.

Erzurum'da Yetişti, Türkiye'ye Yayılıyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tamamen yerli ve milli imkanlarla tescillenen bu çeşidin sadece Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için değil, Türkiye genelindeki kışlık ekim alanları için stratejik bir kazanç olduğunu belirtti. Aziziye sahasındaki başarılı üretimin ardından yüksek ekmeklik kalitesiyle dikkat çeken PARLA, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı tahıl ambarlarında da üreticiler eliyle yetiştirilmeye başlandı. Yetkililer, yerli tohumun yaygınlaştırılmasıyla ithal tohuma olan bağımlılığın azalacağını ve iklim krizine karşı yerli üretimin güvence altına alınacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı