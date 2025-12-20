Sardunyanın yerli çeşitleri geliştirilerek sektöre kazandırılacak

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BATEM) anavatanı Güney Afrika olan süs bitkisi sardunyanın yerli çeşitlerinin geliştirilmesi için sera ve laboratuvar ortamında ıslah çalışması yürütülüyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Sallahoğlu, sardunyada dışa bağımlılığı azaltmak, ticari çeşit, doğal tür ve yerel materyalleri geliştirmek için "Sardunya Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında iki yıl önce çalışmalara başlayan Sallahoğlu, sardunyanın Türkiye'de yerli çeşitlerinin geliştirilebilmesi için çalışıyor.

Sallahoğlu, klasik melezleme ve seleksiyon metodu kullanarak, özel sektörün talep ettiği nitelikte yerli sardunya çeşitlerini ülkenin tarımsal ekonomisine kazandırabilmek için testler yapıyor.

Proje kapsamında şu ana kadar fiziksel özellikleri tanımlama, polen canlılık testi, hastalık tanısı ve test çalışmalarını tamamlayan Sallahoğlu, ticari çeşit, doğal tür ve yerel materyalleri içeren toplam 107 genotipe ulaştı.

Sallahoğlu, ayrıca melezleme çalışmaları sonucunda toplam 45 adet ümit var birey adayı melez bitkisi elde etti.

Seleksiyon ve süs bitkisi performans denemelerinin tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin ilk yerli sardunya ticari çeşitlerinin süs bitkileri sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

"Çalışmanın sonucunda tescil süreci başlayacak"

Sallahoğlu, AA muhabirine, sardunyanın dışa bağımlı olunan türlerden biri olduğunu ve önemli miktarda kullanım alanı olduğunu söyledi.

BATEM olarak bu çiçeğin yerli çeşitlerini geliştirmek için hazırladıkları proje kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Sallahoğlu, sardunyanın yaklaşık 300 türünün bulunduğunu bildirdi.

Doğal türler, yerel materyal ve ticari olmak üzere üç farklı grupta çalıştıklarını belirten Sallahoğlu, "Gen havuzu oluşturduk. Testler ve melezleme çalışmaları sonucunda en az üç yerli ve milli ticari çeşit geliştirerek, süs bitkileri sektörünün kullanımına kazandıracağız. Çalışmanın tamamlanmasının sonucunda tescil süreci başlayacak." diye konuştu.

Sallahoğlu, sardunya çiçeğinin Güney Afrika ve Avustralya'da yetiştiğini ifade ederek, bu çiçeğin Avrupa ve Türkiye başta olmak üzere dünyada her yıl milyonlarca adet kullanıldığını söyledi.

Çalışmanın bir ayağını serada bir ayağını ise laboratuvarda yürüttüklerine vurgu yapan Sallahoğlu, "Doku kültürü, canlılık testleri ve hastalık testlemeleri başta olmak üzere tüm alanlarda çalışıyoruz." dedi.