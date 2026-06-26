Savunmada gelişen yetenekler sağlık sektörünün hizmetinde

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak yapılan ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Geliştirilen sistemi "bir mühendislik harikası" olarak nitelendiren ve cihazın ilk kez bir kalbin yerine attığını belirten Görgün, ASELSAN LIFELINE HLM'nin gerçekleştirilen ilk ameliyatta görev başında olduğunu ifade etti.

Görgün, operasyon boyunca hastanın dolaşımını ve oksijenlenmesini güvenle üstlenen LIFELINE HLM'nin ameliyatın başarıyla tamamlanmasına imkan tanıdığını vurgulayarak, "Yıllarca yurt dışından temin ettiğimiz bu kritik cihazı artık kendi imkanlarımızla üretebiliyor olmamız, teknoloji bağımsızlığımız adına kıymetli bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadan sağlığa uzanan milli mühendislik birikiminin hayata doğrudan dokunmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Görgün, cihazın farklı hastanelerde de yaygınlaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Görgün, cihazın sağlık teknolojilerine uzun yıllar değer katacağına inandığını belirterek şunları kaydetti:

"Savunma alanındaki yetkinliklerimizin sağlık başta olmak üzere stratejik sivil sektörlerde de değer üretmesi, Başkanlığımızın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Emeği geçen Sağlık Bakanlığı'mıza, ASELSAN'a, mühendislerimize ve hekimlerimize teşekkür ediyor, ilk operasyonla sağlığına kavuşan hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."