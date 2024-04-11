Yerel seçim sonrası dikkat çeken anket! Vatandaş ilk defa ekonomiyi CHP'nin düzeltebileceğini düşünüyor

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından iktidar ve muhalefet partilerinin nasıl hareket etmesine ışık tutacak nitelikte bir anket yapıldı. Ankette çıkan sonuçlara göre; "Ekonomi sorununu kim çözer?" sorusuna yüzde 24.3 CHP yanıtını verirken, AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2'yle ikinci sıraya gerilemiş durumda. Öte yandan AK Parti'ye oy veren seçmenin tepki olarak sandığa gitmediği görüşü hakimken, "Sandığa gitseydim CHP'ye oy verirdim" diyenler yüzde 27,9 ile ilk sırada çıktı.

Optimar Araştırma Şirketi seçimlerden sonra halkın nabzını tutarak 2-5 Nisan tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinden bir anket yaptı. Vatandaşa ekonomiyi kim çözer, sandığa neden gitmediniz, seçim sonuçlarından memnun musunuz gibi pek çok soru soruldu. Cevaplardan elde edilen veriler ise ortaya farklı sonuçlar çıkardı.

"EKONOMİ SORUNUNU CHP ÇÖZER"

"Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sorulunca ilk sırada yüzde 60.6'yla ekonomi geliyor. Onu, yüzde 6.1 ile Suriyeliler ve düzensiz göçmenler takip ediyor.

"Sizce bu sorunu kim çözer?" sorusuna verilen yanıt ise şimdiye kadar alınan en farklı sonucu içeriyor. Katılımcıların yüzde 24.3'ü CHP yanıtını verirken, AK Parti diyenlerin oranı ise yüzde 20.2'yle ikinci sıraya geriledi.

PARTİSİNE TEPKİ OLARAK SANDIĞA GİTMEYENLER İLK SIRADA

Seçimlere katılım oranı yüzde 78 ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu nedenle ankette sandığa neden gidilmediği sorusu da yer aldı. 'Partime olan tepki' diyenler yüzde 34.9, yüzde 20 AK Parti'ye tepki amaçlı, Kararsız olduğum için' diyenler yüzde 19.8'le üçüncü sırada gelirken, adaya tepki gösterdiği için sandığa gitmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 14.6 çıktı.

"SANDIĞA GİTSEYDİK CHP'YE OY VERİRDİK"

Aynı kişilere 'Sandığa gitseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu sorulduğunda ise, yüzde 27.9'la CHP diyenler ilk sırada gelirken, AK Parti diyenler ise yüzde 20.9'la ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 9.4'le Zafer Partisi, dördüncü sırada ise yüzde 4.8'le Yeniden Refah Partisi geliyor. DEM Parti'ye diyenler yüzde2.9 olurken, onu yüzde 2.8'le MHP takip ediyor. İYİ Parti diyenler yüzde 2.6 olurken, Memleket Partisi'ni işaret edenlerin oranı ise yüzde 1.2 çıkıyor.

SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN OLANLAR YÜZDE 53

Seçim sonuçlarından memnun olup olmadığını sorulduğunda, çok memnun olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37.9'la ilk sırada geliyor. İkisi toplandığında ise yüzde 53'e ulaşıyor. Seçim sonuçlarını orta bulduğunu ifade edenler yüzde 20 olurken, memnun olmadığını bildirenlerin oranı yüzde 18.6 çıkıyor. 'Hiç memnun değilim' diyenlerin oranı ise yüzde 7.6'da kalıyor. İkisini topladığında ise yüzde 26.2 çıkıyor.

"SEÇİMLERİN VERDİĞİ EN NET MESAJ NEDİR?"

Ankete katılanlara, "Sizce 31 Mart yerel seçimlerinin verdiği en temel mesaj nedir?" diye sorulduğunda, ilk sırada yüzde 33.3'le AK Parti'ye yanıtı verildi. Onu yüzde 21.5'le ekonomik kriz takip ediyor. Yönetimin değişmesi yüzde 19.5'le üçüncü sırada gelirken, emekliler yüzde 5.5'le dördüncü sırada geliyor. En son sırada ise yüzde 0.8'le CHP'nin başarısı geliyor.

VATANDAŞ KAYYUM ATANMASINA KARŞI

DEM Partisi'nin kazandığı belediyelere kayyum atanıp atanmayacağı konusundaki soruya ankete katılanların yüzde 53.7'si 'atanmamalı' derken yüzde 46.3'ü atanması görüşünü savunuyor

YENİDEN REFAH VE TEPKİ OYLARI

Yeniden Refah Partisi'nin, AK Parti'ye tepki oylarını alıp almadığı sorusunda katılımcıların yüzde 73.6'sı tepki oylarını aldığı görüşünde. 'hayır' diyenler ise yüzde 26.4 çıkıyor.

AK PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ

'Seçim sonuçlarına göre AK Parti yönetiminde köklü bir değişiklik olmalı mı?' sorusuna ankete katılanların yüzde 84.1'i 'evet' yanıtını verirken, 'hayır' diyenler yüzde 15.9'da kalıyor.

BAKANLARIN ÇALIŞMASI SEÇİM SONUÇLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankete katılanların yüzde 75.9'u bakanların seçim çalışmasına katılmasının oyları düşürdüğü görüşünde. 'Oyları yükseltti' diyenler yüzde 6.9'da kalırken, yüzde 17.2'lik bir kesim fikrinin olmadığını belirtti.

BAKANLARIN DEĞİŞMESİ İSTENİYOR

'Seçim sonuçlarına göre Kabine'de köklü bir değişim olmalı mı?' sorusuna yüzde 75.1'i değişimden yana görüş bildirirken, 'hayır' diyenler yüzde 24.9'da kaldı.