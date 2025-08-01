Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başladı

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 81 ilinde Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın başvurularının başladığını açıkladı. Program, her şehirde belirlenen stratejik alanlarda yeni yatırımların önünü açmayı hedefliyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçirdiklerini belirterek, " Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 şehrimizde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı. Yerel potansiyeli harekete geçiriyor, her şehrimiz için belirlediğimiz 4 stratejik alanda yeni yatırımların önünü açıyoruz" dedi. Başvuru ve detaylara; 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 30 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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