Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi 15 Ocak'a Uzatıldı

Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 15 Ocak 2026 tarihine kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 15 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

GİB'den yapılan duyuruya göre, 31 Aralık günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 15 Ocak 2026 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
