Yer: Konya! Lüks aracın sahibinden "Iraklıyım" sözünü duyan çocuklar tek bir şey istedi

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, Irak uyruklu bir vatandaşın lüks arabasındayken küçük çocuklarla yaptığı sohbet gündem oldu. Çocukların memleketini sorduğu şahıstan daha sonra 50 dolar istemesi ise dikkat çekti.

Konya'da yaşayan Irak uyruklu bir vatandaş ile onu lüks arabasının içinde gören iki küçük çocuk arasında geçen ilginç konuşma sosyal medyada gündem oldu.

ARACIN SAHİBİ IRAKLI ÇIKTI

Bisikletleriyle gezen 2 çocuk, yol kenarında gördükleri lüks aracı fark edip yanına geldiler. Aracın içinde bulunan Irak uyruklu şahısla sohbet etmeye başlayan çocuklar, lüks aracın sahibiyle konuşmaya başladı.

"YAKIT PARASINI ÖDERSİN"

Arabayı merak ettikleri her hallerinden belli olan çocukların ilk isteği ara gazı oldu. Iraklı şahıs çocukların ara gazı isteği üzerine "Yakıt parasını ödersin" dedi.

50 DOLAR İSTEDİ

Öte yandan çocuklar, memleketini sordukları şahıstan "Iraklıyım" cevabını alınca 50 dolar istedi. Daha sonra 10 dolar da olur diyen çocukların o halleri dikkat çekti.