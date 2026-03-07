Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının 91 doları görmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 Mart Salı gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarında zam yapılması öngörülüyor.

ZAMMIN FÜZDE 75'İ EŞEL MOBİLDEN KARŞILANACAK

Beklenen düzenlemeye göre motorin fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzin fiyatına ise 1 lira 54 kuruş artış hesaplanıyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın büyük kısmının Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması planlanıyor. Bu nedenle zamların tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Hesaplamalara göre artışın yaklaşık yüzde 75'lik bölümü ÖTV'den karşılanacak.

İŞTE POMPAYA YANSIYACAK MİKTAR

Mevcut uygulama kapsamında tüketicinin ödeyeceği fiyatlara yansıması beklenen artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

DÜN GECE DE ZAM GELMİŞTİ

Dün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.

İŞTE GÜNCEL İFYATLAR

İstanbul

Motorin: 64.7

Benzin: 59.92

Ankara

Motorin: 65.82

Benzin: 60.87

İzmir

Motorin: 66.09

Benzin: 61.15

