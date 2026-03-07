Haberler

Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih Haber Videosunu İzle
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatlarının 91 doları görmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre 10 Mart Salı gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

  • 10 Mart Salı gününden itibaren motorin fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzin fiyatına 1 lira 54 kuruş artış hesaplanıyor.
  • Artışın yaklaşık yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak.
  • Tüketicinin ödeyeceği fiyatlara yansıması beklenen artış motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde yaklaşık 39 kuruş olacak.

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının 91 doları görmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 Mart Salı gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarında zam yapılması öngörülüyor.

ZAMMIN FÜZDE 75'İ EŞEL MOBİLDEN KARŞILANACAK

Beklenen düzenlemeye göre motorin fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzin fiyatına ise 1 lira 54 kuruş artış hesaplanıyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın büyük kısmının Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması planlanıyor. Bu nedenle zamların tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Hesaplamalara göre artışın yaklaşık yüzde 75'lik bölümü ÖTV'den karşılanacak.

İŞTE POMPAYA YANSIYACAK MİKTAR

Mevcut uygulama kapsamında tüketicinin ödeyeceği fiyatlara yansıması beklenen artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

DÜN GECE DE ZAM GELMİŞTİ

Dün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.

İŞTE GÜNCEL İFYATLAR

İstanbul

  • Motorin: 64.7
  • Benzin: 59.92

Ankara

  • Motorin: 65.82
  • Benzin: 60.87

İzmir

  • Motorin: 66.09
  • Benzin: 61.15
Kaynak: Haberler.com
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

65 dolar ikende fiyatı farklı değildi. Zam için bahane buldular ak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözkan akgül:

hani eşel mobil. pompaya yansımayacaktı hani. pompalamaya yansıyor ama

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

gabardan petrol karadenizde gaz fışkırıyordu ya bizimkiler savaş haberini bile doğru dürüst yapmıyorlar. Dünya basını başka bizim basın bambaşka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular