Yenipazar'ın değerleri kurulan dernekle tanıtılacak

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla kurulan Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle açıldı. Festival havasında geçen etkinlikte, hem yerel değerler tanıtıldı hem de ilçenin kalkınma vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı.

Yenipazar için yeni bir dönem başladı

Kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği çok paydaşlı yapısıyla dikkat çeken Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği; ilçede katılımcı, sürdürülebilir ve yerelden yönetilen kalkınma modelinin öncüsü olmayı hedefliyor.

Açılışta festival atmosferi yaşandı

Coşkulu açılış programında konuklara keşkek, pide ve Yenipazar'a özgü yerel lezzetler ikram edilirken, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi ve ASO kursiyerleri ile girişimci kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri stantları tek tek ziyaret edip bilgi aldı. Etkinlikte ayrıca sergilenen zeybek gösterileri, programa renk katarken, açılış adeta bir festival atmosferinde gerçekleşti.

"Bütüncül bir kalkınma modeli sunuyor"

Yenipazar Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Elif Meryem Yurdakul Şipal, yaptığı konuşmada Yerel Kalkınma Stratejisi'nin kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hazırladığımız Yerel Kalkınma Stratejisi; tarım, turizm, el sanatları, kadın istihdamı ve gençlerin ekonomik hayata katılımını kapsayan bütüncül bir model sunuyor. Amacımız; Yenipazar'ı kendi kendine yetebilen, yerel değerlerini ekonomik değere dönüştüren ve tanınırlığı yüksek bir ilçe haline getirmektir"

Şipal, proje kapsamında; kırsal turizmin geliştirilmesi, yerel ürünlerin pazarlanması, girişimcilik ve eğitim programları ile çiftçilere yönelik teknik eğitimlerin hayata geçirileceğini belirtti. Toplam 11 milyon 450 bin TL bütçeye sahip olan proje, 2026-2030 yılları arasında uygulanarak ilçenin ekonomik, sosyal ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak.

Dernek Başkanlığını ADÜ Yenipazar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul Şipal'in ve Başkan Yardımcılığını Hacer Boden'in üstlendiği, yönetim kurulunda da Ertuğrul Ateş, Kıvanç İşbilen, İsmet Aksoy, Yasemin Ünübol ve Aygül Bayraktaroğlu yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı