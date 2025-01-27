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Yenilikçi Öğrenme Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 11 Altın Madalya Kazandı

Yenilikçi Öğrenme Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 11 Altın Madalya Kazandı
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Yenilikçi Öğrenme Okulları öğrencileri, düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek 11 altın madalya kazandı. Organizasyonda dünya genelinde 72 ülkeden binlerce öğrenci yarıştı ve YÖM Okulları'ndan birçok öğrenci dünya sıralamasında ilk 300'e girdi.

Yenilikçi Öğrenme (YÖM) Okulları öğrencileri, Science Olympiad Foundation (SOF) tarafından düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek 11 altın madalya kazandı.

YÖM Okullarından yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 72 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, YÖM Okulları'ndan 11 öğrenci dünya sıralamasında ilk 300'e girerek "Altın Mükemmellik Madalyası" almaya hak kazandı.

Ödül almaya hak kazanan öğrenciler arasında, Ozan Beyenirsoy, Ferah Keskin, Asya Polat, Rüya Ünkap, Damla Akteke, Ali Aras Ün, Çiçek Temiztaş; YÖM Güzelbahçe Ortaokulu öğrencileri Çağan Sur Akdoğan, Pınar Akdoğan, Elif Kocabaş ve YÖM Ankara Ortaokulu öğrencisi Mira Sağıçımak yer aldı.

YÖM Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndaki başarısını ana dil, yabancı dil, bilim ve matematik okuryazarlığından oluşan dört temel bileşene dayandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, eğitimin yalnızca bireyleri geleceğe hazırlamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal gelişimin anahtarı olduğunu vurguladı.

Altuntaş, "Geleceğin dünyasında rekabet edebilecek nesiller yetiştirmek istiyorsak, eğitim sistemimizi yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendirmemiz gerekiyor. Bunun temelinde ise nitelikli eğitimciler, işini severek yapan bir ekip ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim modelleri yer alıyor. YÖM Okulları olarak, bu hedef doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize ilham veren bir ortam oluşturmayı önceliğimiz haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

YÖM Okulları Genel Müdürü Göknur Karlı da öğrencilerin olimpiyatlardaki başarısının, ezbere dayalı sınav sisteminin sorunlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Karlı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sadece notlarla değil, aynı zamanda hayatla başa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Dengeli bir akademik müfredatın yanı sıra, beceri odaklı YÖM Eğitim Programı sayesinde, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekliyoruz. Böylece, geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olmaları için sağlam bir temel atıyoruz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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