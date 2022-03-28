Easycep 100 milyon dolar değerlemeyle 11 milyon dolar yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Easycep'ten yapılan açıklamaya göre, Re-Pie Portföy'ün, EasyCep için kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) üzerinden 6 milyon dolar yatırım yaparak liderlik ettiği yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, yatırım turuna ilişkin olarak şunları kaydetti:

"EasyCep'in ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarı, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Ülkemizde bir sektörün inşasına öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelimizi başka ülkelere taşımak için kullanacağız. Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız. Yatırımcılarımızla birlikte yaratacağımız sinerji bizi yeni pazarlarla buluşturacak."