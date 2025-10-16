Haberler

Yeniköy Kemerköy Enerji, Küllerinden Doğ Projesi ile Sürdürülebilir Geleceği Hedefliyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, İstanbul'da düzenlenen Slag & AshTrade Europe 2025 konferansında döngüsel ekonomi temelli 'Küllerinden Doğ' projesini tanıttı. Proje, enerji sektöründe atıkların tekrar kullanımı ve sürdürülebilir üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 16-17 Ekim 2025'te İstanbul'da düzenlenen Slag & AshTrade Europe 2025 konferansında, döngüsel ekonomi temelli "Küllerinden Doğ" projesiyle yer aldı. Projenin enerji sektöründe döngüsel ekonominin iyi bir örneği olduğunu vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Enerjide sürdürülebilirlik, yalnızca üretimi devam ettirmek değil, aynı zamanda kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiyi merkeze alarak ekosistemle uyumlu bir denge kurmak anlamına geliyor" dedi.

GMI Global tarafından düzenlenen Slag & AshTrade Europe 2025; enerji, çimento, inşaat ve geri dönüşüm sektörlerinden temsilcileri İstanbul'da bir araya getirdi. Uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi yan ürünlerin yeniden kullanımına odaklanan ve çok sayıda uluslararası katılımcının da bulunduğu konferansta, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin döngüsellik ilkesini esas alan, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim kapsamında hayata geçirdiği "Küllerinden Doğ" projesi uluslararası düzeye taşındı.

"Enerjinin küllerinden doğan bir gelecek"

"Enerjide sürdürülebilirlik, yalnızca üretimi devam ettirmek değil, aynı zamanda kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiyi merkeze alarak ekosistemle uyumlu bir denge kurmak anlamına geliyor" diyen Yeniköy Kemerköy Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, konferanstaki sunumunda, "Küllerinden Doğ" projesini katılımcılara aktardı. Işık, "Projemiz döngüsellik ve sürdürülebilirlik açısından iyi bir uygulama özelliği taşıyor. Odaklandığımız altı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'ndan (SKA) biri olan, SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim kapsamında, atığı başka bir sektöre girdiye dönüştürürken, üretimin her aşamasında kaynakları verimli kullanmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir büyümeye hizmet ederken, kalkınma sürecine de katkı verecek örnek bir proje ortaya koyuyoruz. Termik santrallerimizde elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı, geleneksel olarak depolama sahalarına gönderilmek yerine artık çimento ve hazır beton sektöründe alternatif hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu sayede hem atık miktarı azalıyor hem de farklı üretim süreçlerinde kaynak kullanımı en aza indiriliyor" dedi.

Küllerinden Doğ: Atıktan kaynağa uzanan yolculuk

Projeyle üretimin etkilerini azaltırken kaynak verimliliğine odaklandıklarına dikkat çeken Işık, "Enerji üretimi gerçekleştirirken döngüsel ekonomiye destek oluyoruz. Her adımda etkimizi azaltmayı, ekonomik sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı birlikte düşünüyoruz. Küllerinden Doğ Projesi, bu vizyonun somut bir sonucu. Projeyle depolama sahalarına gönderilen atık miktarını düşürüp yerli sanayiye hammadde veriyoruz, daha az kaynağın tüketilmesiyle sürdürülebilir bir endüstriye destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın "Sorumlu Üretim ve Tüketim" maddesine doğrudan katkı sağlarken, enerji sektöründe döngüsel ekonominin güçlü bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla EN 13139: 2002 Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Sertifikası alınarak süreç uluslararası standartlara taşındı. Bakanlık onaylarının tamamlanmasıyla birlikte Yeniköy Kemerköy Enerji, uçucu külü lisanslı alıcılara satışa sunarak hem çevresel hem de ekonomik değer oluşturdu.

"Sürdürülebilirlikte bütünsel yaklaşım meyvelerini veriyor"

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak yürütülen tüm çalışmaların yalnızca enerji üretiminde değil, kurum kültürüne, kalkınmaya ve bölgedeki bütün paydaşlara değer oluşturmaya odaklı olduğunu belirten Işık, "İSO 500 listesinde yer aldık, Muğla'nın en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olduk. Türkiye'de KALDER tarafından verilen EFQM Sürdürülebilir Performans Ödülü ile mükemmellik yolculuğumuzu bir üst seviyeye taşıdık ve enerji üretim sektöründe dört yıldız yetkinlik belgesi almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Geçtiğimiz ay Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde finalist olarak gösterilmek, sadece bizim için değil tüm ekosistemimiz için motivasyon kaynağı oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
