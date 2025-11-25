Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğretmenler Günü Ziyafeti

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği akşam yemeğinde ilçede görev yapan 100 öğretmeni aileleriyle konuk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milas'ta düzenlediği yemek programında ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve 100 öğretmenin aileleriyle katıldığı etkinlikte, bölgedeki eğitim faaliyetleri, okulların ihtiyaçlarına yönelik destekler ve sanayi - eğitim işbirliğinin önemi ele alındı.

Programda öğretmenler, eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşırken, şirket temsilcileri de devam eden sosyal katkı projelerine ilişkin bilgiler aktardı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Milas Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yeniköy Termik Santrali el sanatları kursunda, kadınlar tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir sergi de öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milas Kaymakamı Böke, "Öğretmenlerimiz, bir ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik geleceğini şekillendiren en güçlü unsurdur. Bugün burada öğretmenlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor ve ilçemizin eğitimine verilen her destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal da öğretmenlerin, her gün öğrencilerin ufkunu açtığını, bilgiyle, sabırla geleceğe yön verdiğini belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, Yeniköy Kemerköy Enerji'ye bölgedeki okullara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ise bugüne kadar bölge okullarında hayata geçirilen programların, okullara bakım-onarım, donanım desteği ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin yerel paydaşlarla koordineli şekilde devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"40 yılı aşkın süredir yalnızca enerji üretmiyor, aynı zamanda bölgenin insan kaynağını büyütüyor, geleceğini şekillendiriyoruz. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler bugün aramızda mühendis, teknisyen, operatör olarak çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunuyor. Bugün sınıflarınızda oturan çocuklarımızın bir kısmı, yarın bizim çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu döngü, hem bölge hem de ülkemiz için en değerli sürdürülebilirlik örneklerinden biridir. Şirket olarak eğitime desteği daima önceliklendiriyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz."