Haberler

Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğretmenler Günü Ziyafeti

Yeniköy Kemerköy Enerji'den Öğretmenler Günü Ziyafeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 100 öğretmeni aileleriyle birlikte konuk ettiği bir akşam yemeği düzenledi. Etkinlikte eğitim konuları ve sanayi-eğitim işbirliği ele alındı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği akşam yemeğinde ilçede görev yapan 100 öğretmeni aileleriyle konuk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milas'ta düzenlediği yemek programında ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve 100 öğretmenin aileleriyle katıldığı etkinlikte, bölgedeki eğitim faaliyetleri, okulların ihtiyaçlarına yönelik destekler ve sanayi - eğitim işbirliğinin önemi ele alındı.

Programda öğretmenler, eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşırken, şirket temsilcileri de devam eden sosyal katkı projelerine ilişkin bilgiler aktardı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Milas Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yeniköy Termik Santrali el sanatları kursunda, kadınlar tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir sergi de öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milas Kaymakamı Böke, "Öğretmenlerimiz, bir ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik geleceğini şekillendiren en güçlü unsurdur. Bugün burada öğretmenlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor ve ilçemizin eğitimine verilen her destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal da öğretmenlerin, her gün öğrencilerin ufkunu açtığını, bilgiyle, sabırla geleceğe yön verdiğini belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, Yeniköy Kemerköy Enerji'ye bölgedeki okullara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık ise bugüne kadar bölge okullarında hayata geçirilen programların, okullara bakım-onarım, donanım desteği ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin yerel paydaşlarla koordineli şekilde devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"40 yılı aşkın süredir yalnızca enerji üretmiyor, aynı zamanda bölgenin insan kaynağını büyütüyor, geleceğini şekillendiriyoruz. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler bugün aramızda mühendis, teknisyen, operatör olarak çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunuyor. Bugün sınıflarınızda oturan çocuklarımızın bir kısmı, yarın bizim çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu döngü, hem bölge hem de ülkemiz için en değerli sürdürülebilirlik örneklerinden biridir. Şirket olarak eğitime desteği daima önceliklendiriyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz."

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 476.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.