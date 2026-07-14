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Yeniköy Kemerköy Enerji'de üst düzey atamalar

Yeniköy Kemerköy Enerji'de üst düzey atamalar
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Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim şirketlerinden Yeniköy Kemerköy Enerji, Ahmet Eyidoğan'ı Genel Müdür, Süleyman Can'ı ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim şirketlerinden Yeniköy Kemerköy Enerji, üst yönetim kadrosunu yeni atamalarla güçlendirdi. Şirketin İşletmeler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eyidoğan Genel Müdürlük görevine, yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Süleyman Can ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu atamalarla birlikte şirket, operasyonel ve finansal yönetim yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin yerli kaynaklarla elektrik üretiminde stratejik rol üstlenen Yeniköy Kemerköy Enerji'de iki önemli üst düzey atama gerçekleştirildi. Şirket bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Ahmet Eyidoğan Genel Müdürlük görevine başlarken, enerji sektöründe yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Süleyman Can da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ahmet Eyidoğan Genel Müdür oldu

Yeniköy Kemerköy Enerji'de İşletmeler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Eyidoğan, 15 Haziran itibarıyla Genel Müdür olarak atandı. Uludağ Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği eğitiminin ardından enerji sektöründe farklı görevler üstlenen Eyidoğan; Eren Holding, Zorlu Holding, Çebi Enerji ve Enerjisa'da santral işletmeciliği alanında yöneticilik yaptı. 2015 yılında katıldığı Yeniköy Kemerköy Enerji'de İşletmeler Direktör Yardımcılığı, İşletmeler Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından şirketin Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Süleyman Can atandı

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip Süleyman Can getirildi. Kariyerine 1997 yılında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de başlayan Can, muhasebe, finans ve mali yönetim alanlarında farklı görevler üstlendi. Son olarak Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (TREDAŞ) Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Can, 16 Temmuz itibarıyla Yeniköy Kemerköy Enerji'deki yeni görevine başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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