Yeni Zelanda'da hava yolu şirketi, artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

Güncelleme:
Yeni Zelanda'da Air New Zealand hava yolu şirketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomiye ve yakıt fiyatlarına etkileri nedeniyle uçuş sayısını azaltma ve bazı bilet fiyatlarını artırma kararı aldı.

Yeni Zelanda'da Air New Zealand hava yolu şirketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomiye ve yakıt fiyatlarına etkileri nedeniyle uçuş sayısını azaltma ve bazı bilet fiyatlarını artırma kararı aldı.

Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarında yol açtığı artış, hava yolu şirketlerini etkilemeye devam ediyor.

Radio New Zealand'ın haberine göre, Air New Zealand hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, artan yakıt fiyatları nedeniyle hizmet kapasitesinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin uçuşların yüzde 4'ünü ve yolcuların yüzde 1'ini etkileyeceği aktarılarak, mayıs ve haziran döneminde uçuş sayılarının azaltılacağı ve bazı bilet fiyatlarının artırılacağı ifade edildi.

Yurt içi uçuşların bu durumdan az etkilendiği kaydedilen açıklamada, Yeni Zelanda'daki diğer hava yolu şirketleriyle karşılaştırıldığında bu değişimlerin "küçük çaplı" olduğuna, bazı hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'dan fazla azalttığına işaret edildi.

Açıklamada, mevcut biletlerinde değişikliklerden etkilenen yolcuların planlarına uymaması halinde biletlerini iade edebileceklerinin altı çizildi.

Yeni Zelanda'da parlamento üyesi Tom Rutherford, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava yolu şirketinin, mayıs ve haziranda 27 Auckland seferinin, 30 Wellington seferinin azaltılacağını bildirdiğini aktardı.

Güneydoğu Asya'da Malezya ve Vietnam'daki hava yolu şirketleri de benzer adımlar atılabileceği sinyalini vermişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
