Yeni zamlar kapıda! Benzine 74 kuruş, motorine 1,39 kuruş zam bekleniyor

OPEC toplantısında arz kesintisi kararı alınacağının beklentisi brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bu haftaya 2,55 yükselişle başlayan petrol fiyatları araç pompalarına yansıdı. 5 Ekim'den geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam geldi. Bu zamların dışında yeni bir zam haberi daha gündemde. Buna göre; 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor.

Bugün yapılacak olan OPEC toplantısından arz kesintisi kararı çıkacağına kesin gözü ile bakılırken petrol ve motorine ardı ardına zamlar geldi. Dün gece gelen zamlara yenilerinin ekleneceği bilgisi öğrenildi.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE!

Geçtiğimiz gün yapılan zamların etkisi henüz geçmemişken, bu geceden itibaren yeniden zam geleceği haberi araç sahiplerini üzdü. Bu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.

DÜNYADA YÜKSELEN PETROL FİYATLARI POMPAYA YANSIDI

Yaşanan bu gelişmeler yurtiçinde benzin ve motorin fiyatlarına direkt olarak etki etti. Geçtiğimiz akşam benzine 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL zam geldi. Bu zamların ardından 6 Ekim tarihinde geçerli olacağı ifade edilen yeni bir zam beklentisi var. Buna göre; benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor. Otogazda ise 76 kuruş indirim söz konusu olacak.