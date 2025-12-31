Yeni yılla birlikte berber fiyat tarifeleri belli oldu

Kocaeli'de berberler için belirlenen yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Lüks, A sınıfı ve B sınıfı işletmeler için ayrı ayrı hazırlanan ve KDV'nin dahil olduğu tarifeler, Ocak 2026 itibarıyla il genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Kocaeli Berberler Odası tarafından belirlenen yeni berber fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Kocaeli Esnaf Odaları Birliği'nin kararıyla onaylanan tarife; lüks, A sınıfı ve B sınıfı işletmeler için ayrı ayrı belirlendi. Fiyatlara KDV dahil edilirken, talep edilen özel kozmetik ürünler ile iş yeri dışında verilen hizmetlerin ek ücrete tabi olacağı bildirildi. Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, il genelindeki tüm ilçelerde yeni tarifelerin Ocak 2026 itibarıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceğini duyurarak tarifeleri açıkladı.

"Bir kesim tarafından acımasızca eleştiri ve yorumlar yapılmaktaydı"

Berberlere sürekli zam geliyor konusuna dikkati çeken Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, "Öz eleştiri yapmamız gerekirse Kocaeli'de berberlere 3 ayda bir zam geliyor algısının, biraz da odalar olarak bizler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklandığı kanısına vardık. Zira ilimizde 4 meslek odamız ve diğer ilçelerimizde bünyesinde berber kuaför bulunduran 6 karma odamız var. Bu odalarımız birbirinden ayrı, farklı zamanlarda tarife çıkardığında; basınımıza 'Berberlere zam geldi' başlığıyla haber olunca, aslında haberin içeriğinde basınımız hangi ilçede olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, sadece başlık üzerinden değerlendirme yapılıp haberin içeriği okunmadığı için belli bir kesim tarafından acımasızca eleştiri ve yorumlar yapılmaktaydı " diye konuştu.

"Haksız eleştirilerin önüne geçmek yönünde karar aldık"

Zam algısını ortadan kaldırmak adına toplantı yaptıklarını dile getiren Mustafa Bozkurt "Kocaeli il genelinde çıkacak tarifenin aynı anda çıkması ve il genelindeki bütün odalar tarafından eş zamanlı olarak uygulamaya geçmesinin, bu tür yanlış anlaşılmaların ve haksız eleştirilerin önüne geçeceği yönünde karar aldık. Bu dengeyi kurmak adına 18 aydır tarife çıkarmadık. Oda başkanlarımızla birlikte aldığımız ortak kararla Ocak 2026 itibarıyla bu uygulama tüm Kocaeli ilinde geçerli olacaktır. Bu kararın ilimiz vatandaşları ve esnaflarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu tarifeleri de afaki rakamlar üzerinden değerlendirmeyiz"

Bozkurt açıklamanın devamında tariflerin yüksek bulunduğu konusuna değinerek, "Bizler tarife ile hizmet veren bir meslek grubuyuz. Belirlediğimiz bu tarifeleri de afaki rakamlar üzerinden değerlendirmeyiz. Her tarife dönemimizde belirlediğimiz bir enflasyon sepetimiz var; bu enflasyon sepetinde neler var? Devlet İstatistik Kurumunun verilerinden yararlandığımız gibi ayrıca iş yerlerimizde kullandığımız sarf malzemeler, kira artışları, su ve elektrik fiyatları, BAĞ-KUR ve SGK prim artışları, ulaşım giderleri, temel mutfak harcamaları bu enflasyon sepetinde mevcuttur. Bir önceki tarife dönemindeki fiyatlarla bugünkü fiyatları değerlendiririz ve ortaya çıkan artış oranında tarifemizi belirleyip bir üst kuruluşumuz olan Kocaeli Esnaf Odaları Birliğimize talebimizi ulaştırırız. Odalar birliğimiz yaptığı değerlendirme sonucunda onayladığında tarife yürürlüğe girer" ifadelerini kullandı.

"En yüksek tarifeyi gündemde tutarak bunun üzerinden eleştiri yapmak esnaflarımıza haksızlıktır"

Lüks, A ve B olmak üzere uygulanan 3 kategoride tarife sunduklarını açıklayan Bozkurt, cümlelerini şu şekilde sürdürdü; "Bu kategoriler iş yerlerinin bulunduğu bölgeye, fiziki şartlarına, kullanılan malzemelere ve verilen hizmetlere göre değişkenlik göstermektedir. Her bölgeye ve bütçeye göre tarifelerimiz varken, sürekli il genelindeki 30 civarındaki iş yerinin uyguladığı en yüksek tarifeyi gündemde tutarak bunun üzerinden eleştiri yapmak esnaflarımıza haksızlıktır. Konu olan 700 liralık rakamı değerlendirirsek; eğer siz 'Ben her türlü konfora haiz bir iş yerinde kaliteli ürünlerle en iyi hizmeti alacağım' diyorsanız bu hizmetin de bir bedeli olacaktır. Müşterisi ile yaklaşık bir saat uğraşan, saçını sakalını kesen, kişisel bakımını yapan, saçını yıkayan berbere ayda vereceğiniz 700 liraya 'çok' derseniz bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" dedi.

"Berber fiyatlarının bu kadar gündem tutulmasını anlamış değiliz"

Her şeyin fiyatı artarken berber fiyatlarının sabit kalmasını beklemek makul bir yaklaşım olmadığının altını çizen Bozkurt, "Ülkemizde berber fiyatlarının bu kadar gündem tutulmasını anlamış değiliz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 3 kategoride tarifemiz var; bu tarifeleri oluştururken her kesimin ihtiyacını karşılayacak şekilde belirledik. Saçınızı 300 TL'ye de kestirebilirsiniz, 400 TL'ye de kestirebilirsiniz, 700 TL'ye de kestirebilirsiniz, bu tercih size ait. Tekrar altını çizerek söylüyorum: Biz bu fiyatları belirlerken kesinlikle afaki bir fiyat belirleme yapmıyoruz, piyasadaki artış oranına göre tarife belirliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

İşte yeni tarifeler

Yeni tarifeye göre lüks sınıf berberlerde saç kesimi 700 TL, A sınıfında 400 TL, B sınıfında ise 300 TL olarak uygulanacak. Modelli saç kesimi lüks sınıfta 800 TL, A sınıfında 600 TL, B sınıfında 400 TL'den yapılacak. Sakal kesimi ise lüks sınıfta 400 TL, A sınıfında 300 TL, B sınıfında 200 TL olarak belirlendi. Sakal düzeltme ve şekil verme hizmeti lüks sınıfta 450 TL, A sınıfında 350 TL, B sınıfında 250 TL'den sunulacak. Çocuk saç kesimi lüks berberlerde 600 TL, A sınıfında 450 TL, B sınıfında 300 TL olacak. Saç yıkama ve fön ile şekil verme hizmeti ise sırasıyla 300, 250 ve 200 TL olarak açıklandı.

Damat tıraşı lüks sınıfta 3 bin 500 TL

Ense, favori ve bıyık düzeltme lüks sınıfta 250 TL olurken, A ve B sınıfı berberlerde 150 TL'den yapılacak. Özel istekler kapsamında yer alan damat tıraşı lüks sınıfta 3 bin 500 TL, A sınıfında 3 bin TL, B sınıfında 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Kısa saç perma uygulaması da aynı fiyatlardan ücretlendirilecek.

Saç boyama lüks sınıfta bin 200 TL, A sınıfında bin TL, B sınıfında 750 TL olurken; kısa saç renklendirme hizmeti lüks sınıfta 3 bin TL, A sınıfında 2 bin 500 TL, B sınıfında 2 bin TL olarak açıklandı. Bıyık boyama ve ağda hizmetleri lüks sınıfta 300 TL, A sınıfında 250 TL, B sınıfında 200 TL'den yapılacak. Saç masajı (friksiyon) lüks sınıfta 300 TL, A ve B sınıfında 250 TL olarak belirlendi. Saç bakımı lüks sınıfta 300 TL, A sınıfında 250 TL, B sınıfında 200 TL olurken; cilt bakımı (maske) lüks sınıfta 400 TL, A sınıfında 300 TL, B sınıfında 250 TL olarak uygulanacak.

Keratin saç bakımı, kaş alımı ve buhar ile vakum uygulamalı cilt bakımında tek fiyat : 2 bin 500

Manikür hizmeti lüks sınıfta 750 TL, A sınıfında 600 TL, B sınıfında 500 TL; pedikür ise sırasıyla 850, 750 ve 700 TL'den sunulacak. Keratin saç bakımı, kaş alımı ve buhar ile vakum uygulamalı cilt bakımı hizmetlerinde ise tüm sınıflar için tek fiyat uygulanacak. Buna göre keratin saç bakımı 2 bin 500 TL, kaş alımı 500 TL, buhar ve vakum uygulamalı cilt bakımı 700 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ