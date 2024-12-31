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Yeni Yıl İçin Gürcistan'a Sınırda Yoğunluk

Yeni Yıl İçin Gürcistan'a Sınırda Yoğunluk
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda, yeni yılı Gürcistan'da geçirmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle gümrük yetkilileri geçiş işlemlerini hızlandırmak için ek önlemler aldı.

Yeni yılı Gürcistan'da geçirmek isteyenler Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu.

Yeni yılı Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşlar, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem araçlı hem de yaya geçişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, gümrük yetkilileri geçiş işlemlerini hızlandırmak için ek önlemler aldı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Gürcistan'ın Batum gibi turistik şehirlerinde eğlenceli vakit geçirmek için sınır kapısına akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle geçişlerde bekleme süreleri uzadı. Araç sürücüleri ve yayalar, saatlerce beklemek zorunda kaldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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