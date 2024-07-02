Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidileceği sigara izmaritlerinin temizlenmesi için vergi getirileceği iddia edildi.

TASLAK METİN ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sigara kullanımının önüne geçmek için harekete geçildi. Sigara kullanımını düzenleyen kanunun değiştirilmesi için Meclis'in yeni yasama döneminde taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.

YASAK DA GÜNDEME GELEBİLİR

Sağlık Bakanlığı'na sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek. Söz konusu yasal değişikliğin yapılması hâlinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNE YENİ VERGİ İDDİASI

Ticaret Bakanlığına ise, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'unda değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

AK PARTİ KURMAYLARI "SİGARA İZMARİTİ" MODELİNİ İNCELİYOR

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, İngiltere'de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya'da tütün endüstrisinden "sigara izmariti" vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025'te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye'ye örnek olabileceğini ifade edildi.