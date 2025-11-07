Yeni Sığınak Yönetmeliği ile Güvenli Yaşam Alanları Tasarlanıyor

SIĞINAK yönetmeliğinin değişmesini değerlendiren Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Yeni yönetmelikle birlikte şehir planlamasında dayanıklılık ve erişilebilirlik ilkeleri öne çıkıyor. Bizim yeni karma yaşam projemiz de afet anlarında barınma ve korunma ihtiyacını da gözeten yeni sığınak yönetmeliğine uygun şekilde tasarlandı" dedi.

İnşaat sektörü olarak yeni döneme uyum sağladıklarını belirten Turanlı, "Yeni düzenleme özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşam alanlarını daha güvenli hale getirecek. Toplu kullanım alanlarını acil durumlarda koordineli tahliye ve barınma merkezlerine dönüşebilecektir" diye konuştu.

Yönetmelikle inşaat sektöründe de güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yapı anlayışı ön plana çıktığını söyleyen Turanlı, 'depremde sıfır hasar hedefiyle' konut tasarladıklarına dikkat çekti.

'HEDEFİMİZ İNSANLARIN BİNALARDA GÜVENLE KALABİLMESİ'

Turanlı, "Kolonlarda C50 sınıfı beton kullanıyoruz; bu sayede yapının omurgası depremin yükünü güvenle taşıyor. Hedefimiz yalnızca binayı ayakta tutmak değil, içeridekilerin o binada güvenle kalabilmesini sağlamak. Bu yaklaşım doğrultusunda, 500 bin kişiyi olası afetlerde güvenli sığınaklarda toplayabilecek kapasiteye sahip projemiz, şehir güvenliği açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

Yeni karma yaşam projeleri ile konut, otel, ticari alanlar ve sosyal donatıları tek çatı altında buluşturduklarını aktaran Turanlı, "Aynı zamanda proje, afet anlarında barınma ve korunma ihtiyacını da gözeten yeni sığınak yönetmeliğine uygun şekilde tasarlandı. Projede ayrıca enerji sürekliliği, iletişim altyapısı ve erişilebilirlik standartları bakımından da yönetmeliğe tam uyum sağlandı. 100 dönümlük alanın yaklaşık yüzde 90'ı yeşil alana ayrılırken, yalnızca yüzde 10'u yapılaşmaya konu oldu" ifadelerini kullandı.