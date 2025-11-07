Haberler

Yeni Sığınak Yönetmeliği ile Güvenli Yaşam Alanları Tasarlanıyor

Yeni Sığınak Yönetmeliği ile Güvenli Yaşam Alanları Tasarlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yeni sığınak yönetmeliğiyle birlikte inşaat sektöründe güvenli ve sürdürülebilir yapı anlayışının ön plana çıktığını belirtti. Yeni projelerinde deprem riski yüksek bölgelerde barınma ve korunma ihtiyacını gözetiyorlar.

SIĞINAK yönetmeliğinin değişmesini değerlendiren Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Yeni yönetmelikle birlikte şehir planlamasında dayanıklılık ve erişilebilirlik ilkeleri öne çıkıyor. Bizim yeni karma yaşam projemiz de afet anlarında barınma ve korunma ihtiyacını da gözeten yeni sığınak yönetmeliğine uygun şekilde tasarlandı" dedi.

İnşaat sektörü olarak yeni döneme uyum sağladıklarını belirten Turanlı, "Yeni düzenleme özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşam alanlarını daha güvenli hale getirecek. Toplu kullanım alanlarını acil durumlarda koordineli tahliye ve barınma merkezlerine dönüşebilecektir" diye konuştu.

Yönetmelikle inşaat sektöründe de güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yapı anlayışı ön plana çıktığını söyleyen Turanlı, 'depremde sıfır hasar hedefiyle' konut tasarladıklarına dikkat çekti.

'HEDEFİMİZ İNSANLARIN BİNALARDA GÜVENLE KALABİLMESİ'

Turanlı, "Kolonlarda C50 sınıfı beton kullanıyoruz; bu sayede yapının omurgası depremin yükünü güvenle taşıyor. Hedefimiz yalnızca binayı ayakta tutmak değil, içeridekilerin o binada güvenle kalabilmesini sağlamak. Bu yaklaşım doğrultusunda, 500 bin kişiyi olası afetlerde güvenli sığınaklarda toplayabilecek kapasiteye sahip projemiz, şehir güvenliği açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

Yeni karma yaşam projeleri ile konut, otel, ticari alanlar ve sosyal donatıları tek çatı altında buluşturduklarını aktaran Turanlı, "Aynı zamanda proje, afet anlarında barınma ve korunma ihtiyacını da gözeten yeni sığınak yönetmeliğine uygun şekilde tasarlandı. Projede ayrıca enerji sürekliliği, iletişim altyapısı ve erişilebilirlik standartları bakımından da yönetmeliğe tam uyum sağlandı. 100 dönümlük alanın yaklaşık yüzde 90'ı yeşil alana ayrılırken, yalnızca yüzde 10'u yapılaşmaya konu oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 546.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.