Yeni Peugeot E-3008'in ilk görselleri yayımlandı

Peugeot, "Next Level" sloganıyla üretilecek yeni E-3008'in görsellerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobilde teknoloji ile sürüş keyfini buluşturan marka Peugeot, yeniliklerini ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda markanın SUV pazarındaki "iddialı" oyuncusu Peugeot 3008, yenilenen tasarımı ve kusursuz bir elektrikli sürüş vadeden yeni E-3008'in ilk görselleri de yayımlandı.

Daha önce, Fransız markadaki değişimin bir sonraki adımı olarak paylaşılan yeni Peugeot Panoramik i-CockpitT görsellerinin ardından şimdi de yeni elektrikli fastback SUV olarak tanımlanan yeni PEUGEOT E-3008'in görselleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa'daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası'nda, "Next Level" (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek yeni E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar üstün elektrikli menzili ve performansıyla markanın en popüler modeli olma misyonuna odaklanıyor.

Yeni nesil 3008'de kullanılacak olan yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran etkileyici 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.