Yeni OVP ile Sigorta Sektörüne Stratejik Destek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, "Yeni Orta Vadeli Program ( Ovp ) sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ülke ekonomisindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Ödevlerimizi aldık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 dönemini içeren Ovp'de, finansal istikrar ve tasarrufların artırılması başlıkları altında sigorta sektörü ve BES'e önemli ölçüde yer verilmesi dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, yeni Ovp'nin, sigortacılık ve BES'in ülke ekonomisindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Ovp'de sektörümüze bu denli kapsamlı bir şekilde yer verilmesi, bizler için gurur verici olduğu kadar, büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Ödevlerimizi aldık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.

Sigorta sektörü, yalnızca riskleri güvence altına alan değil, aynı zamanda ekonomik istikrarı destekleyen ve yatırımların önünü açan bir yapı taşı. Sigorta sektörü, ekonomilerin görünmez kalkanıdır. Afetlerden tarıma, sanayiden bireysel risklere kadar geniş bir alanda güvence sağlayarak sürdürülebilir büyümenin sigortasıdır. Bu vizyonun Ovp'de de altının çizilmesi, sektörümüzün ekonomik ekosistemdeki yerine verilen önemin göstergesidir."

"Yeni dönemde hayata geçirilecek düzenlemelerle katılımcı sayısının, fon büyüklüğünün hızla artacağına inanıyoruz"

TSB Başkanı Gülen, BES'in Türkiye için stratejik bir uzun vadeli tasarruf aracı olduğunu belirterek, BES'in sadece bireylerin emeklilik dönemlerini güvence altına almakla kalmayıp aynı zamanda ekonomiye uzun vadeli kaynak aktararak büyümeyi desteklediğini aktardı.

Yeni dönemde hayata geçirilecek düzenlemelerle hem katılımcı sayısının hem de fon büyüklüğünün hızla artacağına inandıklarını bildiren Gülen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ülkemizin tasarruf oranlarını yükseltmek ve yatırımları finanse etmek açısından kritik bir adım olacaktır. Programda ayrıca katılım sigortacılığı ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığının artırılması da hedefler arasında yer aldı. Katılım sigortacılığı ve katılım emekliliği, toplumun daha geniş kesimlerini finansal sisteme dahil etmek için önemli bir araçtır. Bu alandaki mevzuat altyapısının güçlendirilmesi, kapsayıcılığı artıracak ve sektöre dinamizm katacaktır. TSB olarak sektörün Ovp'de belirtilen hedefleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm adımları atmaya hazırız. Sigorta ve BES, ülke kalkınmasının ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel yapı taşlarıdır. Biz de sektör temsilcileri olarak, kamu otoritesiyle işbirliği içinde, güveni artıran, tasarrufları büyüten ve toplumun her kesimine dokunan bir sigorta ve emeklilik sistemi için çalışmaya devam edeceğiz."

Sektörün daha geniş bir kapsayıcılığa ulaşması öngörülüyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, OVP kapsamında, sigorta sektörünün çeşitlendirilmesi, dayanıklılığın artırılması ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik önemli hedefler ortaya kondu. Sigortacılık mevzuatının iyileştirilmesi, dijital sigortacılık ve sigortacılık teknolojilerine yönelik mevzuat altyapısının oluşturulması, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gibi düzenlemelerle sektörün daha geniş bir kapsayıcılığa ulaşması öngörülüyor.

Ayrıca programda, tüm afet tehlikelerini kapsayacak şekilde afet sigortasına yönelik süreçlerin tamamlanacağı da vurgulandı. Böylelikle depremlerden sel felaketlerine, orman yangınlarından diğer doğal afetlere kadar geniş bir yelpazede vatandaşların güvence altına alınması hedefleniyor.

OVP'de tasarrufların artırılması başlığı altında BES'e özel önem atfedildi

OVP'de tasarrufların artırılması başlığı altında BES'e özel önem atfedildi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) kurulması, standart emeklilik fonlarının yeniden tasarlanması, BES'te kısmen ödeme imkanlarının genişletilmesi, gençlerin ve öğrencilerin sisteme katılımını teşvik edecek düzenlemeler yapılması dikkati çekiyor.

Ayrıca yatırım fonlu hayat sigortalarının yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer alıyor.