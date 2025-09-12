Yeni OVP ile İhracat ve Rekabet Gücü Artırılacak

Yeni Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamında, ihracatçıların rekabet güçlerinin artırılması amacıyla özellikle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına öncelik verilerek, alıcı kredilerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek.

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgilere göre, programla küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri takip edilerek, ortaya çıkan fırsatlardan azami düzeyde yararlanılacak.

Program döneminde, cari işlemler açığının iyileştirilerek, dış denge kaynaklı oluşabilecek risklerin azaltılması hedefiyle, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracat artışı teşvik edilecek. Bu doğrultuda, dünya ticaretinden alınan payın yükseltilmesi için yeni ürün ve pazar çeşitliliğine odaklanılacak. Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme stratejileri çerçevesinde, mal ve hizmet ihracatında pazar çeşitliliği geliştirilecek.

"Türk malı" imajı güçlendirilecek

Firmaların, dış pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve "Türk malı" imajının güçlendirilmesine yönelik, uluslararası markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesine hızla devam edilecek. Ülke etiketi altında tüm destinasyon ve ürün markalarının tanıtımı, mevcut ve gelişmekte olan pazarlarda, yeni iletişim modelleri de hayata geçirilerek sürdürülecek. Coğrafi işaretli olanlar da dahil olmak üzere, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin, yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla uluslararası markalaşma stratejileri geliştirilmeye devam edilecek.

İhracatta rekabet gücünün artırılması için ürün bazında, küresel ticaretteki büyüme eğilimleri, Türkiye'nin pazar payı, teknoloji seviyesi, emek yoğunluğu ve sektörel dönüşüm ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak, destek mekanizmaları oluşturulacak. Dünya ticaretinde payı düşen, ancak Türkiye pazar payının yüksek olduğu düşük teknolojili ve istihdam yoğun ürünlerde, sektör içi ve sektörler arası dönüşüme yönelik destekler güçlendirilecek.

Ticari ve ekonomik faaliyet verilerinin, ortak standartlar doğrultusunda depolanıp analiz edilebileceği, Ticaret Veri Analitiği Merkezi (TiVAM) kurulacak.

Sürdürülebilir ihracatın artırılmasına odaklanılacak

İhracatçıların rekabet güçlerinin ve dayanıklılıklarının artırılması hedefiyle, uygun koşullarda finansmana erişimlerinin güçlendirilmesi de öncelikli konulardan olacak. İhracatta finansman imkanlarının geliştirilmesi ve destek mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmasıyla, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ihracat potansiyeli yükseltilecek.

Bu kapsamda, Türk Eximbank'ın iş modeli ve kurumsal altyapısı, uluslararası en iyi örnek uygulamalar dikkate alınarak güçlendirilecek, yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatına öncelik verilerek, alıcı kredilerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla, ihracatçılar için kefalet yükü azaltılacak.

Karbon yoğun sektörlere yönelik çalışmalar yapılacak

İhracatta yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması da programın odağında yer alacak. Buna göre, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi araçlara uyum sürecinde, karbon yoğun sektörlerin ihracat görünümü ve rekabetçilik analizleri yapılarak, ürün ve sektör bazlı risk ve fırsatlar ortaya konulacak.

Karbon fiyatlandırma mekanizmasının, sektörler üzerinde oluşturacağı ilave maliyetlere yönelik ihracatın finansmanında kullanılan araçların çeşitliliği artırılacak.

Mal ve hizmet ihracatını etkileyen yönleriyle AB dijital ekonomi düzenlemeleri ve yeşil mutabakat çerçevesinde rekabetçiliğin artırılması için gerekli mevzuat, destek politikaları ve uluslararası anlaşmalara yönelik hazırlıklar tamamlanacak.