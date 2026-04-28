Yeni nesil ambalaj için üniversite-sanayi iş birliği

Üniversite ile sanayiyi aynı platformda buluşturan ThinkPack-Ambalajın Geleceği Paneli'nde, ambalajın artık yalnızca bir koruma unsuru değil; sürdürülebilirlik, marka değeri ve ihracat gücünü belirleyen stratejik bir alan olduğu vurgulandı. Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin sektör temsilcileriyle birlikte geliştirdiği yenilikçi tasarımlar, ambalajda dönüşümün yönünü ortaya koyarken; uzmanlar, döngüsel ekonomiye uyum sağlayamayan işletmelerin rekabet yarışında geride kalacağına dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, Ege İhracatçı Birlikleri ve 4.12 Design Hub iş birliğinde gerçekleşen "ThinkPack - Ambalajın Geleceği Paneli"nde sürdürülebilirlik, tasarım ve döngüsel ekonominin ambalaj sektörünün geleceğini şekillendiren temel unsurlar olduğu belirtildi.

Sektörle temas vurgusu

Panelin açış töreninde yaptığı konuşmada geçen ay Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altında gerçekleştirilen ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı kapsamında 16 endüstriyel tasarım öğrencisi, 4 mentör ve 4 ambalaj firmasının iki gün boyunca birlikte çalıştığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu çalışma sonunda 8 uygulanabilir ambalaj tasarımı ortaya çıktı. Bu tablo gençlerimize fırsat verildiğinde, doğru rehberlik sağlandığında ve sektörle temas kurduklarında ortaya çıkan sonuçların son derece etkileyici olacağını gösteriyor. Panelimizde bu süreci bir adım ileri taşıyor ve çalıştayda ortaya çıkan tasarım fikirlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Günümüzde ihracat yapmak isteyen her firma, ürün kadar ambalajını da yeniden düşünmek zorunda. Özellikle mobilya, gıda, tekstil, kozmetik, kimya ve e-ticaret gibi birçok sektör için ambalaj, doğrudan marka değerine etki eden bir unsur." diye konuştu.

Ambalaj gümrükte en güçlü diplomatik pasaport

Açış töreninde ambalajın sadece bir dış kabuk olmadığını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı günümüzde, ambalaj, ürünün gümrük kapılarından geçişini sağlayan en güçlü diplomatik pasaportudur. Ancak, dünya sadece üreteni değil akıl katanı da ödüllendiriyor. Bugün burada sergilenen tasarımlar sanayiciye şunu söylüyor: Eskiyi daha hızlı üretmeyin, yeniyi daha akıllı kurgulayın. Döngüsel ekonomi başlığı artık akademik makalelerin süslü bir cümlesi olmaktan çıktı. Ambalajda sürdürülebilirliği sağlamayan her işletme, ihracat pazarlarında oyun dışı kalacaktır." dedi.

Yaşayarak öğrenme

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de ambalajın, döngüsel ekonomi açısından da odaklanılması gereken bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Türk sanayicisinin ihracatta var olabilmesi için hem daha iyi nitelikte ürünler hem de onun ara yüzü olan ambalajı daha iyi yapması gerekiyor. Biz dörtlü sarmal yapı dediğimiz; üniversite-özel sektör, kamu ve STK 'yı buluşturan yapıyı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak bir farklılığımız da öğrencilerimize birinci sınıfta bölüm ayırt etmeksizin üç zorunlu ders veriyoruz; analitik muhakeme ve kritik düşünce, tasarım düşüncesi ve girişimcilik ve iş planlaması dersi. Böylece öğrencilerimizi yeni nesil üniversite yaşamına hazırlamış oluyoruz" diye konuştu.

Çalıştaya katılan öğrencilere sertifika

28 Şubat - 1 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen "ThinkPack Çalıştayı" kapsamında, sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek yenilikçi projeler geliştiren öğrencilere katılım belgesi verildi. Katılım belgesi alan ve eserleri sergilenen; Arda Başa, Hayrullah Umut Arslan, Tuana Nehir Baran, Nazlıcan Ulukaya, Beste Kahya, Duru Azarsız, Sudenaz Gürel, Ceren Tekin, Dilara Topçu, Buse Ergeçmiş, Mustafa Yiğit Aksu, Onur Sözen, Begüm Muhterem, Buse Deniz, Beyza Nur Dovalıoğlu, Sıla Şirin belgelerini Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Lale Dilbaş'tan aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı