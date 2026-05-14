Gemi acentelerinin alacağı yetki belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Gemi acenteleri ile acente personelinin ulusal mevzuata ve uluslararası denizcilik kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin sağlanması ile izin belgelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Gemi Acenteleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, acentelerin denizcilik kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi ile yeterlilik şartları ve hizmet esaslarının belirlenmesi amaçlandı.

Buna göre acenteler, gemilerin cinsleri ve hizmet verilecek bölgeye göre A, B ve C olmak üzere üç sınıfa ayrılacak. Bu işletmelerin, acente sınıfına göre yetki belgesi almaları zorunlu olacak.

Yetki belgeleri, belirlenen bölge sınırları içinde 5 yıl geçerli olacak. Yetki belgeleri, her 5 yıl sonunda acentelerin başvurusuyla uygunluğu kontrol edilerek yenilenecek.

Yönetmelikte düzenlenen sorumluluk ve yasaklara uymayan acente ve personele ilk uygunsuzluk ve uygunsuzluğun devamı durumunda 10 bin lira ile 400 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek. Uygunsuzlukların sürmesi durumunda ise söz konusu acentelerin faaliyetleri, belirli süreyle askıya alınacak.

Yönetmelikle, acente merkez veya şube yetki belgesi ücretleri de tespit edildi. Buna göre, A sınıfı acente belgesi 300 bin lira, B sınıfı acente belgesi 200 bin lira ve C sınıfı acente belgesi 150 bin lira olarak belirlendi.

İşletmeye tahsis edilen sermaye miktarı ile acentenin sermaye şirketi olarak yapılanması halinde ödenmiş sermaye miktarları, A sınıfı acenteler için en az 5 milyon lira, B sınıfı acenteler için en az 1 milyon lira ve C sınıfı acenteler için en az 500 bin lira olarak saptandı.

Şube açarak teşkilatlanacak gemi acentelerinin, her bir şube için A sınıfında 100 bin lira, B sınıfında 75 bin lira, C sınıfında 50 bin lira ilave sermayeye sahip olması gerekecek.

Yönetmeliğin bazı hükümleri yürürlüğe girerken diğer hükümler, üç ay sonra uygulanacak.