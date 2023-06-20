Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. Peki,Yeni engelli aylığı belli oldu! Yeni engelli aylığı ne kadar oldu 2023? En düşük engelli aylığı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni engelli aylığı belli oldu! Yeni engelli aylığı ne kadar oldu 2023? En düşük engelli aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar…

YENİ ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

ENGELLİAYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için bin 738 TL seviyesinden 2 bin 330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3 bin 497 lira oldu.