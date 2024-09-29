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Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka kartı ile kredi kartı ile ödeme kabul etmesi gerektiğini açıkladı. "Kredi kartı geçmiyor" yanıtını veren işletmelere karşı vatandaşlara da çağrıda bulunan Şimşek "Gelir İdaremize ihbar etmeniz durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakanlık tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinleştirilmesine yönelik bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığına işaret eden Şimşek, bu kapsamda, perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini anımsattı.

Şimşek, bu düzenleme kapsamında geliştirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağlayarak satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olduğuna dikkati çekti. Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını belirten Şimşek, geçen yıl sonunda yayımlanan bir tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

"MÜKELLEFLERE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI KESİLİYOR"

Şimşek, yeni düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti; "Artık perakende mal ve hizmet sunan tüm esnaf ve işletmelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması ve bu işletmelerin mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerekiyor. GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor."

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNABİLİR

Şimşek, kimi bankaların oranlarının son dönemde düştüğü ve yüzde 2'nin altına indiğini söyleyerek, "Bu kapsamda, kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor." dedi.

BANKA VE ÖDEME KURULUŞLARINA DA CEZA KESİLİYOR

GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmasına rağmen kendilerine banka ve ödeme kuruluşları tarafından sadece POS cihazı verilen mükelleflerle bu banka ve ödeme kuruluşlarına da her bir tespit için ayrı ayrı ceza kestiğine dikkat çeken Şimşek, şunları söyledi; "Son kanun değişikliğiyle söz konusu ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacak. Başkanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazılar yazarak bu şekilde hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesini, mükelleflerden bu cihazların alınmasını ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesini istedi. Verilen sürede bu değişimi yapmayan banka ve ödeme kuruluşlarına yine her bir tespit için ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor. Bu çalışmalarla, vergide adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaları da derinleştirmiş oluyoruz."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Mehmet Şimşek Teknoloji Ekonomi Finans Hukuk Banka

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Yorumlar (1)

VEFA:

Vatandaşın tepesinde demoklesin kılıcı gibi durup, nefes aldırmıyorsunuz. Bu vergiler nerelere harcanıyor, nasıl israf ediliyor, bir zahmet onu denetleyebilseniz tüm sorun çözülecek!...

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