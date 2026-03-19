Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 44 ilin defterdarlıkları belirlendi ve çeşitli genel müdürlükler için yeni atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 44 ilin defterdarlıklarına atama yapıldı.

Böylece, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak illerinin defterdarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Neşat Onur Şanlı atandı.

Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13. ve 14. bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi görevden alınırken, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıkları için Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer görevlendirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına da İsmail Hak ve Veysel Çiftçi, Personel Genel Müdür Yardımcılığına da Buğrahan Manav'ın ataması gerçekleştirildi.

Yine Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Batı Marmara, Orta Anadolu ve Trakya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
