Haberler

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'de yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun katılımla başladı. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL'den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

  • İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazada birçok ürün 100 TL'ye satışa sunuldu.
  • Mağaza önünde toplanan vatandaşlar kapılar açılınca içeri girmek için yarıştı ve izdiham yaşandı.
  • Kampanya kapsamında bazı ürünler kısa sürede tükendi.

İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazanın 100 TL'lik indirim kampanyası büyük bir izdiham oluşturdu.

BİRÇOK ÜRÜN 100 LİRAYA SATIŞA SUNULUNCA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün sadece 100 TL'den satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

KİMSE UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan, kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

Film sahnesi değil gerçek: Otoparktan 10 çuval parayı böyle çaldılar
Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Avrupa bizi kiskaniyor diyenler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Derin bir oh çektiren harita!
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama