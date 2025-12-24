Karşıt inceleme tutanakları elektronik ortamda gönderilecek

Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarına eklenen karşıt inceleme tutanaklarının dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, "Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına Eklenen Karşıt inceleme Tutanaklarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dijital vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının eki olan karşıt inceleme tutanakları da dijital vergi dairesi sistemi üzerinden düzenlenecek, onaylanacak ve ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek.

Karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirlerce elektronik ortamda sistem üzerinden düzenlenen, onaylanan ve gönderilen karşıt inceleme tutanakları, karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirler tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş bir belge olarak kabul edilecek.

Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavirlerin karşıt inceleme tutanaklarına ilişkin olarak mükelleflere verdikleri hizmet karşılığında alacakları ücret, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenecek.

Karşıt inceleme yapılan mükelleflerin, yeminli mali müşavirlerin karşıt incelemeye ilişkin taleplerini talep yazısının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmeleri gerekecek.

Söz konusu tutanakların zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderileceği tarihten itibaren, kağıt ortamında düzenlenmiş karşıt inceleme tutanakları, vergi dairelerine ibraz edilemeyecek, ibraz edilmiş olsa dahi hukuki geçerliliği olmadığı için vergi dairelerince dikkate alınmayacak.

Ayrıca, bu tutanakların yeminli mali müşavirler tarafından dijital vergi dairesi üzerinden oluşturulmasına, onaylanmasına ve gönderilmesine 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak başlanacak.

Tutanaklar, 1 Temmuz 2026'dan itibaren zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecek.