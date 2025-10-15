Haberler

Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta 5 Ödül Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta pazarlama ve halkla ilişkiler alanında 5 ödül kazanarak dikkat çekti. Şirket, 'Yemeksepeti ile Keyfin Yerine Gelsin' ve 'Sepette100 ile Keyfin Yerine Gelsin' gibi kampanyalarıyla 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül elde etti.

Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta 5 farklı kategoride 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nin pazarlamadan halkla ilişkilere, marka deneyiminden sadakat programlarına kadar yürüttüğü projeler, Türkiye'deki şirketlerin ekip başarılarını öne çıkaran The Hammers Awards'ta ödüllendirildi.

Yarışmada, "Yemeksepeti ile Keyfin Yerine Gelsin" kampanyası, "Marka Deneyimi, Medya ve İçerik" bölümünde "Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde; "Sepette100 ile Keyfin Yerine Gelsin" projesi de "Sektörel Kategoriler" bölümünde "E-ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi" kategorisinde altın ödül elde etti.

"Yemeksepeti Keyif Haritası Araştırması ve Basın Gezisi", "En İyi PR Ekibi" kategorisinde; "Fav İkonu Dönere Dönüşüyor!" çalışması ise "En İyi İçerikle Pazarlama Ekibi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Yemeksepeti'nin kullanıcılara özel avantajlar sunan sadakat programı "YeClub" da "Marka Deneyimi, Medya ve İçerik" bölümünde "En İyi Sadakat Programı Ekibi" kategorisinde bronz ödüle ulaştı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.