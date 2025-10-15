Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta 5 Ödül Aldı

Yemeksepeti, The Hammers Awards'ta 5 farklı kategoride 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nin pazarlamadan halkla ilişkilere, marka deneyiminden sadakat programlarına kadar yürüttüğü projeler, Türkiye'deki şirketlerin ekip başarılarını öne çıkaran The Hammers Awards'ta ödüllendirildi.

Yarışmada, "Yemeksepeti ile Keyfin Yerine Gelsin" kampanyası, "Marka Deneyimi, Medya ve İçerik" bölümünde "Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde; "Sepette100 ile Keyfin Yerine Gelsin" projesi de "Sektörel Kategoriler" bölümünde "E-ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi" kategorisinde altın ödül elde etti.

"Yemeksepeti Keyif Haritası Araştırması ve Basın Gezisi", "En İyi PR Ekibi" kategorisinde; "Fav İkonu Dönere Dönüşüyor!" çalışması ise "En İyi İçerikle Pazarlama Ekibi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Yemeksepeti'nin kullanıcılara özel avantajlar sunan sadakat programı "YeClub" da "Marka Deneyimi, Medya ve İçerik" bölümünde "En İyi Sadakat Programı Ekibi" kategorisinde bronz ödüle ulaştı.