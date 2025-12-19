Yemeksepeti, Kurye Festivali'nde iş ortaklarını ağırladı

Yemeksepeti, İstanbul'daki kurye iş ortakları için düzenlediği festivalde binin üzerinde katılımcıyı ağırlayarak yıl boyu süren emekleri kutladı.

Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, 9 Aralık'ta düzenlediği "Kurye Festivali"nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Yıl boyunca gösterdikleri emek ve katkılar için kurye iş ortaklarının motivasyonunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılım

Festivale 1.000'den fazla kurye iş ortağı katıldı. Etkinlik sonrasında 500'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen NPS (Net Tavsiye Skoru) ölçümlemesinde, organizasyon 83 puanlık yüksek bir skor elde ederek katılımcıların beğenisini kazandı.

Performans ödülleri ve hediyeler

Organizasyon kapsamında Ocak-Kasım dönemi performans verileri baz alınarak başarılı iş ortakları ödüllendirildi. İstanbul genelinde belirlenen 25 bölge birincisi ve 1 İstanbul birincisi için özel bir ödül töreni düzenlendi.

Etkinliğe giriş yapan tüm kuryelere motosiklet yağı, içlik, suluk, kalem ve çantadan oluşan hediye setleri takdim edildi. Ayrıca gün boyu süren ödüllü oyunlar ve yarışmalar sonucunda PlayStation, kask ve mont gibi birçok hediye sahiplerini buldu.

Kuryelere güvenli sürüş bilgilendirmesi

Etkinlikte eğlence ve ödüllerin yanı sıra mesleki güvenlik konusu da ön plandaydı. Türkiye'de motosiklet sürücülerinin trafik kazalarına karışma oranını azaltmayı hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan OMM Riders, festival kapsamında kuryelere yönelik güvenli sürüş bilgilendirmesi gerçekleştirdi. OMM Riders standındaki bilgilendirmelerle sürücülerin trafikteki risk farkındalıklarının artırılması ve güvenli sürüş kültürünün pekiştirilmesi amaçlandı.

Sektör paydaşları buluştu

Festivalde, yıl içerisinde iş birliği yapılan motosiklet ekipman markaları ve diğer iş ortakları da yer aldı. Etkinliğe sponsorluk vererek katkı sağlayan markalar, kuryelerle doğrudan bir araya gelme fırsatı bulurken, dağıttıkları çeşitli hediyelerle organizasyona destek oldu. - İSTANBUL