Yemeksepeti'nden GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkı

Yemeksepeti, bir yıllık süreçte Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 3 milyar avroyu aşan katkı sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı göstermek amacıyla gerçekleştirdiği analizin sonuçlarını paylaştı.

Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero verileri ile dış kaynakların kullanıldığı, Centre for Economics and Business tarafından gerçekleştirilen, Temmuz 2024-Haziran 2025 dönemini kapsayan sosyo-ekonomik etki analizin sonuçlarına göre, şirketin yarattığı toplam ekonomik değer 3,06 milyar avro oldu. Bu rakamın, Türkiye GSYH'sinin yüzde 0,21'ine karşılık geldiği belirtildi.

İstihdam tarafında ise şirketin kendi çalışanları, kurye iş ortakları, platformdaki işletmeler ve tedarik zinciri dahil edildiğinde 121 bin 267 tam zamanlı eş değer (FTE) istihdam desteklendi. Bu sayının, Türkiye toplam istihdamının yüzde 0,35'ine denk geldiği aktarıldı.

Şirketin kullanıcı bütçelerine sağladığı finansal destek, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat artarak 14,2 milyar liraya ulaşırken, YeClub programı kapsamında dağıtılan puan tutarı ise 6 milyar lirayı geçti.

"Toplumsal ve ekonomik değerlerde büyüme yarattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Oytun Çalapöver, ortaya çıkan tablonun kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Çalapöver, 2025'in hem Yemeksepeti hem de içinde yer aldıkları hızlı ticaret ekosistemi açısından dönüşümün hızlandığı bir yıl olduğunu vurguladı.

Bu yılın yalnızca büyüme rakamlarıyla eksik olarak tanımlanacağını, asıl büyümenin yarattıkları toplumsal ve ekonomik değerde gerçekleştiğini ifade eden Çalapöver, şunları kaydetti:

"GSYH'ye 3 milyar avroyu aşan katkımızın yanı sıra çalışanlarımız, kurye iş ortaklarımız, market tarafında toplayıcı ve depocularımız dahil 121 bin kişilik güçlü bir istihdam etkisi yaratmamız, bunun en somut göstergesi. Kullanıcılarımıza sunduğumuz ekonomik desteği neredeyse iki katına çıkararak 14,2 milyar liraya ulaştırırken, tüm paydaşların kazandığı sürdürülebilir bir model inşa ettik. Bu, işimizi büyütürken ülke ekonomisini de büyüttüğümüzün net bir kanıtı."

Çalapöver, 2025'i altyapı ve yapay zeka yılı olarak tanımlayarak, yapay zekanın kişiselleştirme, talep tahmini ve lojistik optimizasyonunun merkezinde yer aldığını ifade etti.

Delivery Hero'nun küresel teknoloji gücünü yerel içgörülerle birleştirerek daha akıllı ve hızlı bir deneyim sunduklarını belirten Çalapöver, "Yemeksepeti için 2026, daha fazlasını yapmak değil, doğru işleri daha iyi yapacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.