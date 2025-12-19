Haberler

Yemeksepeti düzenlediği festivalde kurye iş ortaklarıyla buluştu

Yemeksepeti düzenlediği festivalde kurye iş ortaklarıyla buluştu
Yemeksepeti, İstanbul'da düzenlediği Kurye Festivali ile binin üzerinde katılımcının motivasyonunu artırmayı hedefledi. Etkinlikte ödüller dağıtıldı ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi.

Yemeksepeti, kuryelerin motivasyonu güçlendirmek amacıyla Kurye Festivali düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bin kişinin üzerinde katılımın sağlandığı İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, kurye iş ortaklarının motivasyonunun artırılması hedeflendi.

Festivalde, kuryelerin ocak-kasım dönemi performans verileri baz alınarak İstanbul genelinde belirlenen 25 bölge birincisi ve 1 İstanbul birincisine ödül verildi.

Yemeksepeti'nin saha ekipleriyle yürüttüğü işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara motosiklet yağı, içlik, suluk, kalem ve çantadan oluşan hediye setleri takdim edilirken, yarışmalar sonucunda oyun konsolu, kask ve mont gibi hediyeler de sahiplerini buldu.

Festival sonrasında 500'ün üzerinde kuryenin katılımıyla Net Tavsiye Skoru (NPS) ölçümlemesi yapıldı. Organizasyon, 83 puan elde ederek katılımcılar tarafından takdir edildi.

Eğlence ve ödüllerin yanı sıra mesleki güvenlik konusunun da ele alındığı etkinlikte, OMM Riders tarafından kuryelere güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı. Sürücülerin trafikteki risk farkındalığının artırılması amacıyla güvenli sürüş kültürüne ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Festivalde, yıl içerisinde işbirliği yapılan motosiklet ekipman markaları ve iş ortakları da yer aldı. Etkinliğe sponsorluk sağlayan markalar, kuryelerle bir araya gelerek çeşitli hediyelerle organizasyona katkı sundu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
