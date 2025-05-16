Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, Danıştay'ın yemek kartı kararını açıkladı. Yemek kartları SGK priminden muaf tutulurken; marketlerde kullanılmaya da devam edecek.

Danıştay, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yemek kartı uygulamaları konusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Verilen kararla birlikte işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımları, SGK priminden muaf tutulmaya devam edecek.

Bu kararla birlikte hem çalışanların sosyal hakları koruma altına alındı hem de iş dünyasında yıllardır süregelen uygulama yüksek yargı kararıyla hukuk zeminine oturtuldu.

"YILLARDIR SÜREGELEN HAKKINDA KORUNMASI ANLAMINA GELİYOR"

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Danıştay'ın kararıyla yemek yardımlarının ayni yardım niteliğinin teyit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kararın çalışanların sosyal haklarını koruyan yerleşik sistemin yargı tarafından da onaylandığını gösterdiği vurgulandı. "Çalışanlar bu sosyal yardımdan kesintisiz faydalanmaya devam edecek. Bu karar hem işverenler hem de çalışanlar açısından yıllardır süregelen bir hakkın korunması anlamına geliyor" denildi.

MARKETLERDE KULLANIM DEVAM EDECEK

Açıklamada, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yemek yardımlarında esnek çözümlere duyulan ihtiyacın arttığına da dikkat çekildi. Danıştay'ın, yemek kartlarının sadece restoran ve kafelerde değil, market ve diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının ayni yardım niteliğini bozmadığını açıkça belirttiği ifade edildi. Bu durumun, yardımın faturalı ve kapalı devre sistemle sunulması nedeniyle SGK prim muafiyetinin devam etmesine engel teşkil etmediği vurgulandı.

İŞVERENE MALİYET AVANTAJI, ÇALIŞANA DAHA FAZLA DESTEK

Kararla birlikte işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek yardımları prim yüküne girmeden sürdürülebilecek. Bu durumun, çalışanlara sağlanan yemek yardımının miktarını artırma yönünde işverenin önünü açacağı belirtildi. Açıklamada, "Karar sayesinde hem maliyet engeli kalktı hem de işverenin yemek desteğini artırma motivasyonu güçlendi" ifadelerine yer verildi.