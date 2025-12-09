Haberler

YEKA RES-2025 Yarışmaları tamamlandı: 6 bölge için teklifler belli oldu

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA Rüzgar Enerji Santrali (RES)-2025 Yarışmaları'nda 30 şirket toplam 75 teklif sundu. Altı projede en iyi teklif sahipleri belirlendi.

Toplamda bin 150 megawatt elektrik (MWe) bağlantı kapasitesi için yapılan YEKA Rüzgar Enerji Santrali (RES)-2025 Yarışmaları 30 şirketten 75 teklif alındı; 6 projede en iyi teklif sahipleri belli oldu.

'Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı' kapsamında duyurulan YEKA RES-2025 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda başladı. Yarışmalar sırasıyla; R25-Balıkesir-3 RES, R25-Balıkesir-2 RES, R25-Balıkesir-1 RES, R25-Kütahya RES, R25-Aydın-Denizli RES ve R25-Sivas RES projeleri için gerçekleştirildi. Yarışmalarda toplam bin 150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten toplam 75 teklif alındı.

İlk olarak 110 megawatt elektrik (MWe) bağlantı kapasiteli Balıkesir-3 RES için yapılan yarışma 6'ncı turda sonuçlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı üzerinden teklif veren Eksim Enerji Anonim Şirketi, megawatt (MW) başına 312 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sunarak yarışmayı kazandı. Rekabetin yüksek olduğu ihalede, açık eksiltmenin ardından diğer katılımcılar çekilirken, tutanaklar imzalanarak tamamlandı.

Ardından 120 MWe bağlantı kapasiteli Balıkesir-2 RES için düzenlenen yarışma 12 turda tamamlandı. Yarışmada 12'nci turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 218 bin euro katkı payı ile Balıkesir Elektrik Yenilenebilir Enerji Üretim ve Satış Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Üçüncü olarak 160 MWe bağlantı kapasiteli Balıkesir-1 RES yarışmasında, 9'uncu turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 212 bin euro katkı payı ile Soma Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Bir sonraki sırada yapılan 120 MWe bağlantı kapasiteli Kütahya RES yarışmasında, 11'inci turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 222 bin euro katkı payı ile İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi en iyi teklifi sundu.

YEKA RES-2025 Yarışmaları kapsamında 140 MWe bağlantı kapasiteli Aydın-Denizli RES yarışmasında, 6'ncı turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 170 bin euro katkı payı ile Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vermesiyle yarışma sonuçlandı.

Son olarak, 500 MWe bağlantı kapasiteli Sivas RES yarışmasında, 6'ncı turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 56 bin euro katkı payı ile Kanat Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Yarışmalar, tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayıyla sonuçlandırılmak üzere tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
