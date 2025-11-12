Haberler

YEDAŞ'tan 'İyilik Kulübü' ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturduğu 'İyilik Kulübü' ile toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor. İlk etkinlik olarak Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kulüp, gelecekte eğitim ve çevre projeleri geliştirmeyi planlıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), insana ve çevreye değer yaklaşımını kurumsal bir gönüllülük kültürüne dönüştürmek amacıyla "İyilik Kulübü"nü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturulan kulüp, toplumsal faydayı sürdürülebilir hale getirmeyi ve bölge halkına dokunan projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Şirketin kurumsal gönüllülük platformu olarak kurgulanan İyilik Kulübü, YEDAŞ çalışanlarının enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor.

Kulüp, ilk etkinliğini Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'taki çalışanların eş zamanlı katılımıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"İnsana ve çevreye değer" mottosuyla çalışmalarını yürüten kulüp, YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalarla topluma değer katarken aynı zamanda farkındalık oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu çalışmalar, YEDAŞ'ın, iyiliği kurumsal kültürün kalıcı parçası haline getirme hedefini destekliyor ve çalışanların toplumsal fayda odaklı katılımını teşvik ediyor.

İyilik Kulübü, YEDAŞ çalışanlarının önerileriyle şekillenecek yeni projeleri de uygulamaya hazırlanıyor. Gelecek dönemde kırsal bölgelerdeki okullara kitap ve eğitim materyali desteği, enerji tasarrufu farkındalığı çalışmaları ve çevre temalı gönüllülük projeleri gündemde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, İyilik Kulübü'nün gönüllülük platformu olmasının yanında şirketin kurumsal değerlerinin yansıması olduğunu belirterek", "YEDAŞ olarak enerjiyi yalnızca iletmekle kalmıyor, topluma da değer katmayı görev biliyoruz. İyilik Kulübü, çalışanlarımızın içindeki gönüllülük enerjisini harekete geçiren, bireysel çabaları kurumsal bir yapıya dönüştüren bir oluşum. Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik sadece altyapıya değil, topluma yatırım yapmakla mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluş sürecinde çalışanlardan büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Genç, "İyilik Kulübü'nün temel amacı, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal sorumluluk anlayışını daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak. Çalışanlarımızın gönüllü olarak dahil olduğu her proje, bizim için iyiliğin, farkındalığın ve dayanışmanın ifadesi. İlk adımı doğa için attık, bundan sonra çocuklar, eğitim, enerji verimliliği, sosyal yardımlaşma gibi pek çok alanda projeler geliştireceğiz. En büyük arzumuz yürüttüğümüz projelerle toplumun yüzündeki logomuzdakine benzer bir gülümseme oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Peru'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü

Ülke şokta! Katliam gibi kazada çok sayıda can kaybı var
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.