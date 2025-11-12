YEDAŞ'tan 'İyilik Kulübü' ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), insana ve çevreye değer yaklaşımını kurumsal bir gönüllülük kültürüne dönüştürmek amacıyla "İyilik Kulübü"nü hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturulan kulüp, toplumsal faydayı sürdürülebilir hale getirmeyi ve bölge halkına dokunan projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Şirketin kurumsal gönüllülük platformu olarak kurgulanan İyilik Kulübü, YEDAŞ çalışanlarının enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor.

Kulüp, ilk etkinliğini Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'taki çalışanların eş zamanlı katılımıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"İnsana ve çevreye değer" mottosuyla çalışmalarını yürüten kulüp, YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalarla topluma değer katarken aynı zamanda farkındalık oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu çalışmalar, YEDAŞ'ın, iyiliği kurumsal kültürün kalıcı parçası haline getirme hedefini destekliyor ve çalışanların toplumsal fayda odaklı katılımını teşvik ediyor.

İyilik Kulübü, YEDAŞ çalışanlarının önerileriyle şekillenecek yeni projeleri de uygulamaya hazırlanıyor. Gelecek dönemde kırsal bölgelerdeki okullara kitap ve eğitim materyali desteği, enerji tasarrufu farkındalığı çalışmaları ve çevre temalı gönüllülük projeleri gündemde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, İyilik Kulübü'nün gönüllülük platformu olmasının yanında şirketin kurumsal değerlerinin yansıması olduğunu belirterek", "YEDAŞ olarak enerjiyi yalnızca iletmekle kalmıyor, topluma da değer katmayı görev biliyoruz. İyilik Kulübü, çalışanlarımızın içindeki gönüllülük enerjisini harekete geçiren, bireysel çabaları kurumsal bir yapıya dönüştüren bir oluşum. Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik sadece altyapıya değil, topluma yatırım yapmakla mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluş sürecinde çalışanlardan büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Genç, "İyilik Kulübü'nün temel amacı, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal sorumluluk anlayışını daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak. Çalışanlarımızın gönüllü olarak dahil olduğu her proje, bizim için iyiliğin, farkındalığın ve dayanışmanın ifadesi. İlk adımı doğa için attık, bundan sonra çocuklar, eğitim, enerji verimliliği, sosyal yardımlaşma gibi pek çok alanda projeler geliştireceğiz. En büyük arzumuz yürüttüğümüz projelerle toplumun yüzündeki logomuzdakine benzer bir gülümseme oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.