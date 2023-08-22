YEDAŞ, İtalya'da Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Bronze Stevie Ödülü'ne layık görüldü

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ), 20. kez İtalya'da düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Yılın Şirketi Kamu Hizmeti" kategorisinde "Bronze Stevie Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül, özellikle YEDAŞ'ın kurumsal çevik dönüşüm programı-1. fazının bilgi teknolojileri alanındaki süreç iyileştirmelerinin başarısıyla ilişkilendirildi. Kurumsal Çevik Dönüşüm Programı aracılığıyla YEDAŞ, operasyonel süreçlerini sistematik olarak geliştirerek verimlilik, çeviklik ve yenilik sağladığı belirtildi. Programın ilk aşamasındaki Bilgi Teknolojileri alanında elde edilen başarılı sonuçlar, Bronze Stevie Ödülü ile onurlandırıldı.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Kurumsal çevik dönüşüm programımızın halka daha iyi hizmet etme çabalarımızın bir tanıması olarak bu saygın Bronze Stevie Ödülü'nü almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sürekli iyileştirme ve inovasyona olan taahhüdümüzü vurguluyor. Şirketin bu başarısı, çalışanlarının ve liderlerinin katkılarıyla elde edilen sıkı çalışma ve özverinin bir yansımasıdır. YEDAŞ, istisnai hizmetler sunma ve kamu hizmetleri sektöründe yeni standartlar belirleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirketin adapte olma ve inovasyon yeteneği, müşterilerinin en yüksek hizmet kalitesini almasını sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN