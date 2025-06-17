Yaz Döneminde Sınır Kapılarında Tedbirler Artırıldı

TİCARET Bakanlığı tarafından yaz döneminde gurbetçi vatandaşların oluşturduğu yoğunlukların önüne geçilmesi amacıyla Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında tedbirler alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların, yaz tatili dönemlerinde Türkiye'ye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu özellikle haziran-ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan'la olan sınır kapılarında yoğunluklar yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda, 2024 yaz döneminde hem Ticaret Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı tarafından personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarının artırıldığı, vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasının sağlandığı aktarıldı.

'ÇOK SAYIDA GÜMRÜK PERSONELİ TAKVİYESİ SAĞLANMIŞTIR'

2025 yaz döneminde benzer yoğunlukların yaşanmaması adına Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla alınan tedbirlere ilişkin, "Diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlanmıştır. ?Pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak, yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlanmıştır. Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır. ?Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirilmiş, hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır" denildi

'YOĞUNLUĞA İLİŞKİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ERİŞİME AÇILACAK'

İş akışının aksamaması için gümrük ve emniyet personeline kumanya temin edilerek, hizmette sürekliliğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "?15 Haziran-15 Eylül 2025 tarihleri arasında, tüm sınır kapılarımızdaki anlık yoğunluk durumuna ilişkin kamera görüntüleri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın erişimine sunulacaktır. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ?PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları konumlandırılmıştır. ?Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave saymanlık vezneleri açılmıştır. ?Gümrük sahalarında jandarma ve emniyet birimlerince güvenlik önlemleri artırılmış, vatandaşlarımız için dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama alanları oluşturulmuştur. ?Trafik düzenlemeleri kapsamında yol çizgileri, yön levhaları ve dubalarla saha içi geçişler düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın yaz dönemi yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla tüm tedbirleri titizlikle almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, sınır kapılarımızı kullanacak vatandaşlarımızın sorunsuz bir geçiş yapabilmeleri için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.