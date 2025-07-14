Yaylak Karpuzu: Şanlıurfa'nın Dondurma Tadında Lezzeti

Farklı tadı ve aromasıyla Şanlıurfa'nın Yaylak kırsal Mahallesinde yetişen karpuz, Türkiye'nin en lezzetli karpuzları arasında yer alıyor. Fırat Nehrinin serin suyuyla sulanan karpuzun tadı adeta meyveli bir dondurmayı andırıyor.

Yaylak kırsal Mahallesinde yetişen ve tadını yetiştirildiği 1toprağın özelliği ve Fırat Nehrinin serin sularından alan Yaylak Karpuzunun hasadı başladı. Farklı tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Yaylak Karpuzunu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik ise içerisinin kan kırmızısı olması ve yenildiğinde ağızlarda erimesi olarak gösteriliyor. Diğer karpuzlar gibi sert olmayan karpuz, içerisinde yüksek oranda su barındırıyor.

Dağlarda eriyen kar karpuza tat veriyor

Karpuzun tadını bereketli topraklar ile dağlardan eriyen karlardan aldığını söyleyen Ziraat Mühendisi Tahsin Durmaz," Lezzetinin farklı olmasının sebeplerinden biri bereketli topraklarda yetişiyor olması, bir diğeri ise dağdan eriyen kar sularıyla sulanıyor olmasıdır. Bu karpuzu diğer karpuzlardan ayıran en büyük özellik diğer karpuzları yerken ağzımızda elma, turp gibi bir sertlik oluşurken Yaylak Karpuzunu yerken ağızlarda eriyerek dondurma tadında bir aroma oluşuyor" dedi.

Dondurma ve kola yerine karpuz

Yıllardır Yaylak bölgesinde karpuz yetiştiren çiftçi Hasan Kurtaran ise, vatandaşları dondurma ve kola yerine Yaylak Karpuzu tüketmeye davet etti. Yaylak Karpuzunun tadı dışında faydaları da olduğunu söyleyen Kurtaran," Dondurma ve kola yerine Yaylak Karpuzu yiyin ve doktora da gitmeyin. Bizim burada karpuz ortalama 13 kilo gelir. En ufağı 9 kilo ama 20 kiloya kadar da büyüyor. Yaylak Karpuzu marka bir karpuzdur. Bu bölgeye su gelmeden önce de burada susuz karpuz yetişiyordu. Yaşlılarımız susuz karpuzu iyi bilir. Burada halen susuz karpuz yetiştiren ihtiyarlar var. Susuz karpuz da 20 kiloya kadar büyüyordu. Aslında karpuz denince akla Adana ve Diyarbakır geliyor ama kimse yeteri kadar Yaylak Karpuzunu tanıtamadı. Aslında karpuz Yaylak'ındır" diye konuştu.

Diğer bölgelere göre biraz daha geç mahsul veren Yaylak Karpuzu, Şanlıurfa ve çevresinde en çok tercih edilen karpuz olarak dikkat çekiyor. - ŞANLIURFA