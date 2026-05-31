Haberler

Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'nden Sıfır Atık Festivali'ne davet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne pankart asarak vatandaşları festivale davet etti. Festivalde enerji verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek temalı etkinlikler yer alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne "Sıfır Atık Festivali" yazılı bir pankart asarak, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun." çağrısı yapıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Festivali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, 4-7 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne "Sıfır Atık Festivali" yazılı pankart asıldığı anlara ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var! Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun. 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda! Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Sıfır Atık Festivali'nde etkinliklerle enerji alanında atılan adımların anlatılması ve enerji verimliliği bilincinin genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Festival boyunca çocuklar ve gençler enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Ziyaretçiler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi alanındaki uygulamaları da yakından görecek.

Ayrıca, festival alanında kurulacak özel bölümlerde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun önemli sembolleri arasında yer alan sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye'nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar bulunacak. Bu çalışmalarla enerji arz güvenliğinin önemi somut örneklerle ziyaretçilere aktarılacak.

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan uygulamalar sayesinde enerji verimliliği bilincinin erken yaşlarda kazandırılması amaçlanıyor. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler sayesinde çocuklar, enerjinin emek ve kaynak gerektiren bir değer olduğunu deneyimleyerek öğrenecek.

Öte yandan, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi uygulamaları, enerji verimliliği temalı oyun alanları ve atölyelerle enerji tasarrufu kültürü eğlenceli yöntemlerle anlatılacak. Güneş enerjisiyle çay demleme, yiyecek hazırlama ve farklı uygulamaların gerçekleştirileceği deneyim alanları ise temiz enerji teknolojilerinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini gösterecek.

Festivalde yapay zeka destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, enerji verimli ulaşım çözümleri, dikey tarım uygulamaları ve yenilenebilir enerji teknolojileri de ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı

Aralarında ünlü isimler var: 221 eski CHP'li vekilden kurultay çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

Al sana uygar Avrupa! Sığınmacı kadına yapmadıklarını bırakmadılar

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi