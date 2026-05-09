Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,27, BES fonları ise yüzde 2,54 değer kazandı. Hisse senedi fonları en yüksek artışı gösterdi.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tüm fon kategorileri haftayı pozitif tamamladı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,41 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken, tüm fon kategorileri haftayı pozitif tamamladı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)

Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 2,27191967

Borsa Yatırım Fonları3,30282

Borçlanma Araçları Fonları1,05850

Fon Sepeti Fonları3,29864

Hisse Senedi Fonları4,651770

Karma ve Değişken Fonlar3,631642

Katılım Fonları1,96911

Kıymetli Maden Fonları3,82260

Para Piyasası Fonları0,51790

Serbest Fon1,87121160

Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,543921

Başlangıç Fonları0,61100

Borçlanma Araçları1,62430

Değişken2,781250

Devlet Katkısı2,90120

Endeks2,7240

Fon Sepeti Fonu3,49221

Hisse Senedi4,41370

Karma2,92100

Katılım2,18440

Kıymetli Madenler3,77180

OKS Katılım0,89240

OKS Standart2,05100

Para Piyasası0,62130

Standart2,45130

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8030

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
