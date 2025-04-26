Yatırım ve BES Fonlarında Yüzde 1,08 Artış

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: