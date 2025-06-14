Yatırım ve BES Fonları Yükselişte

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,91, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,36 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonu"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,91 1599 146 Borsa Yatırım Fonları 0,69 20 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,52 81 0 Fon Sepeti Fonları 1,36 80 0 Hisse Senedi Fonları 0,72 128 31 Karma ve Değişken Fonlar 1,06 146 7 Katılım Fonları 0,64 72 0 Kıymetli Maden Fonları 0,57 19 0 Para Piyasası Fonları 0,37 68 0 Serbest Fon 0,97 1005 108 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,67 382 13 Başlangıç Fonları 0,35 10 0 Borçlanma Araçları 0,80 45 0 Değişken 0,68 139 4 Devlet Katkısı 0,78 12 0 Endeks 0,21 2 3 Fon Sepeti Fonu 0,96 19 1 Hisse Senedi 0,67 29 4 Karma 0,94 9 0 Katılım 0,71 36 0 Kıymetli Madenler 0,54 14 1 OKS Katılım 0,46 24 0 OKS Standart 0,57 10 0 Para Piyasası 0,35 13 0 Standart 0,71 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,83 3 0

(Sürecek)