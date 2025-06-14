Yatırım ve BES Fonları Yükselişte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,91, BES fonları ise yüzde 0,67 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş fon sepeti fonlarında gerçekleşti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,91, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,36 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonu"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,911599146
Borsa Yatırım Fonları0,69204
Borçlanma Araçları Fonları0,52810
Fon Sepeti Fonları1,36800
Hisse Senedi Fonları0,7212831
Karma ve Değişken Fonlar1,061467
Katılım Fonları0,64720
Kıymetli Maden Fonları0,57190
Para Piyasası Fonları0,37680
Serbest Fon0,971005108
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları0,6738213
Başlangıç Fonları0,35100
Borçlanma Araçları0,80450
Değişken0,681394
Devlet Katkısı0,78120
Endeks0,2123
Fon Sepeti Fonu0,96191
Hisse Senedi0,67294
Karma0,9490
Katılım0,71360
Kıymetli Madenler0,54141
OKS Katılım0,46240
OKS Standart0,57100
Para Piyasası0,35130
Standart0,71130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda da eledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

17 yıl sonra şampiyon olan takıma büyük şok
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Survivor finalinde skandal! Finali kaybeden Batuhan Karacakaya seyirciye küfretti

Survivor finalinde skandal! Yenilgiyi hazmedemedi, seyirciye küfretti
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.