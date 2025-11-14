Haberler

Yatırım Ortamının Güvencesi: ICC Tahkim Sistemi

Güncelleme:
TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, ICC'nin Milletlerarası Tahkim Sistemi'nin yatırım ortamı için önemli bir güvence olduğunu belirtti. İstanbul'da düzenlenen 19'uncu ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı'nda Türk hukukçulara daha fazla yer verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "Yatırım ortamının en önemli unsurlarından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. ICC'nin Milletlerarası Tahkim Sistemi bu açıdan önemli bir güvencedir" dedi.

19'uncu ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Türkiye'nin ICC tahkimindeki yükselişine dikkat çekerek, "ICC'nin hakem atamalarında Türk hukukçulara daha fazla yer vermesini bekliyoruz" dedi. Kopuz, ICC Tahkim Sisteminin yatırım ortamı için önemli bir güvence olduğunu da vurguladı.

Kopuz konuşmasında, ICC'nin dünya ticaretinin gelişmesi için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu belirterek, "170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil etmektedir. Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış tek iş dünyası organizasyonudur" ifadelerini kullandı.

ICC'nin küresel ölçekte kabul gören iş kuralları oluşturduğunu vurgulayan Kopuz, "ICC, anlaşmazlıkların çözümüyle, küresel ticaret ve yatırımların desteklenmesinde de önemli bir rol oynamıştır" dedi.

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu da belirten Kopuz, Divan'ın her kıtadan ve 100'den fazla ülkeden üyeyle en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olduğunu hatırlattı.

"ICC Tahkim Sistemi, yatırım ortamı için önemli bir güvencedir"

Tahkimin yatırım ortamının temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Kopuz, "Yatırım ortamının en önemli unsurlarından biri, sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin garanti altına alınmasıdır. ICC Tahkim Sistemi, yatırım ortamı için önemli bir güvencedir. ICC'nin Milletlerarası Tahkim Sistemi bu açıdan önemli bir güvencedir" dedi.

ICC'nin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre daha hızlı ve ekonomik mekanizmalar geliştirdiğini belirten Kopuz, özellikle ICC Seri Tahkim Mekanizması'nın (EPP) KOBİ'ler ve start-up'lar için uygun bir çözüm sunduğunu söyledi.

Kopuz, ICC'nin 2024 istatistiklerine göre, ICC Tahkim Kuralları kapsamında 831 yeni dava açıldığını, Türkiye'nin ise 2023'te 56 olan dava sayısını 2024'te 80'e yükselterek ICC tahkimine taraf katılımında ilk 10 ülke arasına girdiğini aktardı.

Kopuz, konuşmasının sonunda ICC'ye yönelik bir çağrıda bulunarak, "ICC tahkiminin iyi bir müşterisi olarak, ICC'nin hakem atamalarında ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini bekliyoruz, istiyoruz" dedi. TOBB ve ICC Türkiye olarak tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
