Yatırım Fonları ve BES Fonları Yükselişte

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları yüzde 1,82 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, düşen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: