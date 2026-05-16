Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,03 değer kaybederken, BES fonları %0,10 değer kazandı. En çok yükselen yatırım fonu kategorisi %1,16 ile Fon Sepeti Fonları olurken, BES'te en fazla artış %1,08 ile Katılım fonlarında görüldü.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,08 ile "Katılım" fonlarında görülürken en fazla değer kaybeden kategori yüzde 2,02 ile "Endeks" fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları -0,031332657
Borsa Yatırım Fonları-0,581020
Borçlanma Araçları Fonları0,145926
Fon Sepeti Fonları1,167218
Hisse Senedi Fonları-0,3469109
Karma ve Değişken Fonlar0,4310562
Katılım Fonları0,797616
Kıymetli Maden Fonları-0,56224
Para Piyasası Fonları0,73790
Serbest Fon-0,23870402
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,10198195
Başlangıç Fonları0,71100
Borçlanma Araçları-0,42736
Değişken0,136361
Devlet Katkısı-1,24012
Endeks-2,0204
Fon Sepeti Fonu0,99158
Hisse Senedi-0,311325
Karma-0,0164
Katılım1,08422
Kıymetli Madenler-0,55216
OKS Katılım0,67240
OKS Standart-0,55010
Para Piyasası0,69130
Standart-0,87013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,1612

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
